Ziraat Türkiye Kupası C Grubu 4'üncü ve son haftasında Beşiktaş, sahasında Çaykur Rizespor'u 4-1 yenerek, adını çeyrek finale yazdırdı. Yorumculuk yapan eski hakem Ahmet Çakar, karşılaşmanın ardından Rizesporlu oyuncular Halil Dervişoğlu ve Taylan Antalyalı'ya tepki gösterdi. Dervişoğlu, Çakar'ın dev derbi öncesi gündem olan iddiası hakkında açıklama yaptı.

Beşiktaş'ın sahasında Çaykur Rizespor'u 4-1 yendiği Türkiye Kupası maçının son dakikalarında gerginlik yaşandı. Beşiktaşlı futbolcular, konuk ekibin formasını giyen Galatasaray'ın eski oyuncuları Taylan Antalyalı ve Halil Dervişoğlu'nun sert müdahaleleri sebebiyle iki futbolcuya tepki gösterdi. Ahmet Çakar, hafta sonu oynanacak Beşiktaş-Galatasaray derbisi öncesi iki futbolcuyu hedef aldı.

"SİZE 'SERT GİRİN' Mİ DEDİLER?"

Yorumculuk yapan eski hakem, Sky Spor YouTube kanalında yaptığı yorumda, "Taylan, Halil! Utanmazlık yapıyorsunuz. Yaptığınız iş terbiyesizlikten öte bir şey. Ayıp! Maç 4-1, niye Beşiktaşlı oyunculara sert giriyorsunuz? Size birisi acaba 'Girin mi?' dedi. Çünkü Beşiktaş'ın 3 gün sonra Galatasaray maçı var. Önemli oyuncular sakatlanırsa; Galatasaray maçında oynamayacak veya sert darbeden sonra gelip sana vuracak; kırmızı kart alıp, yine oynamayacak. Halil Dervişoğlu, Taylan! Bak aynaya gidip bakınca, 'Biz ne utanmaz adamlarmışız' filan diyebilirsiniz kendinize" ifadelerini kullandı.

Ahmet Çakar

HALİL DERVİŞOĞLU'NDAN CEVAP: ÖYLE BİR İNSAN DEĞİLİZ

Halil Dervişoğlu, kendisi ile ilgili tepki üzerine yaptığı açıklamada, "Topu kapma durumum oldu. Adamın ayağına basmadım. Biliyor öyle bir niyetli insan olmadığımı. Düştükten sonra özür dilemek istedim. Fakat bana orada bir şeyler dedikten sonra ben de biraz sinirlendim. Gerginlik oldu. İnsanların aklına geldiği şeyler! Öyle bir insan da değiliz. Öyle bir niyetimiz de yok" sözlerini sarf etti.

Halil Dervişoğlu

