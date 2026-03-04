Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Türkiye Kupası'nda Çaykur Rizespor'u 4 golle mağlup ederek tur atladıkları maçın ardından değerlendirmeler yaptı.

Ziraat Türkiye Kupası C Grubu dördüncü ve son haftasında Çaykur Rizespor'u 4-1 yenerek turlayan Beşiktaş'ta Teknik Direktör Sergen Yalçın, karşılaşmanın ardından konuştu.

"TÜRKİYE KUPASI ÖNCELİKLİ HEDEF"

Türkiye Kupası'nın ana hedefleri olduğunu bir kez tekrarlayan Yalçın, "Karma bir takım vardı, iyi oynadık. Taraftar desteği vardı, onların hep yanımızda olmasını istiyoruz. Türkiye Kupası öncelikli hedef. Lider çıkmak önemli, ilk maçı iç sahada oynayacağız. Grup bölümü başarılı geçti. Rakiplere ve devamına bakacağız." dedi.

GALATASARAY DERBİSİ HAKKINDA

Derbiye en iyi şekilde hazırlanıp çıkacaklarını söyleyen tecrübeli çalıştırıcı, "Galatasaray ile zor bir maça çıkacağız. Güçlü ve iddialı bir takım. Taraftarımız merak etmesin, Galatasaray derbisine en iyi şekilde hazırlanıp çıkacağız." diye konuştu.

"AVRUPA'YA GİTMENİN EN KOLAY YOLU"

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Yalçın, "Gruplar başladığında hedefimiz grubu birinci sırada bitirmekti. Bugün ilk hedefimize ulaştık. Türkiye Kupası bizim ilk sıradaki hedefimiz. Bizim için değerli, Avrupa'ya gitmenin en kolay yolu. Buraya ağırlık veriyoruz. Buraya kadar iyi geldik. Bundan sonraki süreçte sonuna kadar gidip kupayı kazanmak istiyoruz. Umarım bundan sonrası bizim için kolay olur." diye konuştu.

"HALA İSTEDİĞİMİZ KONUMDA DEĞİLİZ"

Beşiktaş'ın aldığı istikrarlı sonuçlarla ilgili bir soruya Yalçın, "Başlangıçta lige adapte olmakta ve maç kazanmakta problemler yaşadık. Beşiktaş buna alışık değildir. Sonra toparlanma süreci oldu, transferler yaptık. Yoğun bakımdaydık odaya çıktık. Durumumuzu böyle düşünebilirsiniz. Hala istediğimiz konumda değiliz. Onu sağlamak için hepimiz çok çalışıyoruz. Çocuklar çok mücadele ediyorlar. Umarım bundan sonra Beşiktaş'ı olması gereken yere hep birlikte getiririz." ifadelerini kullandı.

