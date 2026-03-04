Beyaz Saray'ın "İspanya, ABD ile işbirliğini kabul etti" iddialarına yalanlama geldi. İspanya Dışişleri Bakanı Jose Manuel Albares, "Üslerin kullanımı konusundaki görüşümüzde hiçbir değişiklik olmadı" dedi.

İspanya hükümeti, ABD ve İsrail’in İran’a yönelik başlattığı askeri operasyonlara destek vermeyi reddetti ve topraklarındaki stratejik askeri üslerin kullanımına kapılarını kapattı. Karar, Washington’da büyük rahatsızlığa neden oldu.

Beyaz Saray sözcüsü, konuyla ilgili olarak, “Trump’ın mesajını açık ve net bir şekilde duyduklarını düşünüyorum. ABD ordusuyla işbirliği yapmayı kabul ettiler” açıklamasında bulundu.

İspanya’dan Beyaz Saray’a anında yalanlama: Üsler konusunda geri adım yok

JET HIZIYLA YALANLAMA

Ancak Madrid yönetimi, bu iddiaları jet hızıyla yalanladı.

İspanya Dışişleri Bakanı Jose Manuel Albares, “Üslerin kullanımı konusundaki görüşümüzde hiçbir değişiklik olmadı” diyerek Beyaz Saray’ın açıklamalarına tepki gösterdi.

