Ekonomist Filiz Eryılmaz, İran-ABD geriliminin piyasalarda sert dalgalanmaya neden olduğunu belirterek, İran’ın Hürmüz Boğazı’na yönelik hamlelerin riskleri artırdığını vurguladı. İlk etapta güvenli liman arayışıyla hareket eden yatırımcıların dolara yönelmesi nedeniyle altında geri çekilme yaşandığını, asıl büyük riskin ise doğal gaz tarafında olduğunu söyledi.

İran ile ABD arasındaki gerilim küresel piyasaları sarsarken, ekonomist Filiz Eryılmaz’dan dikkat çeken değerlendirmeler geldi. İlk iki günde “panik fiyatlaması” yaşandığını belirten Eryılmaz, bu etkinin en çok petrol fiyatlarında görüldüğünü söyledi.

Ancak asıl tehlikenin petrolden ziyade doğal gazda olduğuna dikkat çeken Eryılmaz, kritik noktanın Hürmüz Boğazı olduğunu vurguladı. Boğazın kapalı kalması durumunda özellikle Asya ülkelerinin petrole erişimde ciddi sorun yaşayacağını belirten Eryılmaz, Avrupa ve Asya’nın doğal gaz krizine sürüklenebileceğini ifade etti.

"ASIL YANGIN YERİ DOĞAL GAZ"

Katar’ın sıvılaştırılmış doğal gaz ihracatını bu hat üzerinden gerçekleştirdiğini hatırlatan Eryılmaz, “Asıl yangın yeri doğal gaz. Avrupa’da resesyon tartışmaları başladı” dedi.

Savaş geriliminde asıl tehlike doğal gazda! Piyasalar sert dalgalanmanın eşiğinde

PETROLDE EN KÖTÜ SENARYO

Petrol fiyatlarında ise henüz en kötü senaryonun fiyatlanmadığını belirten Eryılmaz, olası bir tırmanmada fiyatların 100–110 dolar seviyesine çıkabileceğini söyledi.

Öte yandan TGRT Haber'e konuşan Eryılmaz, New York Times’ta yer alan “İran’ın savaşı bitirmek için temas arayışında olduğu” yönündeki haberlerin piyasadaki sert dalgayı bir miktar yatıştırdığını ifade etti.

ABD tarafının hamlelerinin de piyasaları rahatlattığını belirten Eryılmaz, Donald Trump yönetiminin stratejik petrol rezervlerini devreye sokabileceği ve tanker güvenliğini sağlayacağı yönündeki mesajlarının fiyatları aşağı çektiğini söyledi.

ALTIN NEDEN DÜŞTÜ?

Küresel ölçekte yatırımcıların güvenli liman olarak altınıa değil dolara yöneldiğini kaydeden Eryılmaz, belirsizlik sürdükçe merkez bankalarının, özellikle FED'in faiz indirimi konusunda temkinli kalacağını dile getirdi.

TÜRKİYE İÇİN KRİTİK BAŞLIK

Türkiye ekonomisine ilişkin de konuşan Eryılmaz, alınan önlemlerin piyasayı rahatlattığını belirtti. Merkez Bankası ve Sermaye Piyasası Kurulu tarafından atılan adımların kritik olduğunu vurguladı.

Borsa İstanbul’da şu an için kontrol dışı bir durum olmadığını belirten Eryılmaz, ancak Türkiye’nin bu tür küresel krizlere karşı daha hassas olduğunu ve yabancı yatırımcı çıkışlarının başladığını ifade etti.

Hükümetin en kötü senaryoya göre hazırlık yaptığını söyleyen Eryılmaz, petrol fiyatlarının kalıcı şekilde yükselmesi halinde “eşel mobil sistemi”nin devreye alınabileceğini belirtti.

