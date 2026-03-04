ABD’nin gizli silahı olarak tanımlanan yapay zeka Claude, İran’a yönelik operasyonlarda kritik rol oynadı. Pentagon, Claude’u entegre ettiği Maven sistemiyle yüzlerce hedefi belirledi ve saldırı planlarını yönetti. Trump yönetimi tarafından yasaklanmasına rağmen sistem, sahada aktif şekilde kullanıldı.

Amerikan Washington Post (WP) gazetesinin konuyla ilgili bilgi sahibi üç kaynağa dayandırdığı haberi, ABD ile İsrail'in İran'a yönelik saldırılarındaki yapay zeka araçlarının rolünü ortaya koydu.

Haberde, Pentagon'un Anthropic'in yapay zeka aracı Claude uygulamasını saldırıları planlarken yoğun şekilde kullandığı detaylı şekilde aktarıldı.

Buna göre Pentagon, Claude uygulamasını Palantir şirketi tarafından geliştirilen Maven Akıllı Sistemi'ne entegre ederek gerçek zamanlı hedef belirleme, anlık gözetleme ve sıcak istihbarat analizi gibi temel askeri süreçlerde yoğun şekilde kullanıyor.

Claude'u kullanan Maven sistemi, gelişmiş yapay zeka teknolojisini kullanarak İran'daki muhtemel hedefleri belirliyor, kesin konumlarını veriyor, bunları önceliklendiriyor ve böylece ABD ve İsrail güçlerinin muhtemel saldırılarına önemli ölçüde yön veriyor.

İki kişiye göre, İran'a muhtemel bir saldırı planlaması sürerken, Claude tarafından desteklenen Maven yüzlerce hedef önerdi, kesin konum koordinatlarını verdi ve bu hedefleri önemlerine göre öncelik sırasına koydu.

Habere göre Pentagon, İran saldırılarının ilk gününde yaklaşık 1000 civarındaki hedefi, söz konusu yapay zeka teknolojisinden yardım alarak planladı ve gerçekleştirdi.

TRUMP, ANTHROPİC İLE İLİŞKİYİ KESME TALİMATI VERMİŞTİ

Öte yandan haberde, Pentagon'un yeni yapay zeka aracı entegrasyonunu tamamlayana kadar Claude uygulamasını ilk kez bu ölçekte bir "savaş" sahasında aktif olarak kullandığına vurgu yapıldı.

İlgili kaynaklardan biri, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun askeri saldırıyla ABD'ye getirilmesinde de Claude uygulamasının kullanıldığını belirtti.

Bir diğer kaynak, 2025 yılı boyunca Pentagon'daki askeri planlamacıların, Claude entegreli Maven sisteminin, ordunun çoğu bölümünde günlük olarak kullanıldığına işaret etti.

Pentagon, 2024'ün sonlarında Anthropic'in Claude sohbet botunu Maven'a entegre etmeye başladı.

Sistem, önerilen hedefleri oluşturmak, lojistiği takip etmek ve sahadan gelen istihbaratın özetlerini sağlamak için kullanıldı.

Trump yönetimi, Maven'ın kullanımını ordunun birçok bölümüne genişletti. Mayıs 2025 itibarıyla 20 binden fazla askeri personel bu sistemi kullanıyor.

PENTAGON İLE ANTHROPİC ARASINDA GERİLİM

ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, 24 Şubat'ta Anthropic'e ültimatom vermiş, Pentagon'un şirketin yapay zekasını istediği şekilde kullanmasına 27 Şubat'a kadar izin vermedikleri takdirde hükümetle sözleşmelerini kaybetme riski bulunduğunu söylemişti.

ABD Başkanı Donald Trump da 27 Şubat'ta Pentagon ile Anthropic arasında yaşanan tartışmaların ardından tüm federal kurumlara Anthropic teknolojisinin kullanımının derhal durdurulması talimatı vermişti.

OpenAI Üst Yöneticisi (CEO) Sam Altman, 28 Şubat'ta yaptığı açıklamada, Pentagon ile yapay zeka modellerinin bakanlığın ağına entegre edilmesine yönelik anlaşmaya vardıklarını duyurmuştu.

Bunun üzerine Anthropic'in yapay zeka modeli Claude, dünya genelinde yoğun ilgi görerek ABD ve birçok farklı ülkede "en çok indirilenler" listesinde bir numaraya çıkmıştı.

