Trabzonspor ile Gaziantep FK arasında 20 Eylül 2025'te oynanan maçta verdiği karar sonrası hakemliği biten ve geçtiğimiz günlerde Türkiye Futbol Federasyonu'na (TFF) istifa dilekçesi veren Arda Kardeşler, 5 ay sonra sessizliğini bozdu. Bir defa şike teklifi aldığını itiraf eden Kardeşler, "Hemen karakola gidip ifademi verdim" dedi.

Süper Lig'in 6'ncı haftasındaki Trabzonspor-Gaziantep FK maçında verdiği karar (ev sahibi ekip hızlı bir atak geliştirirken faulün yerinde kullanılmadığı gerekçesiyle pozisyonu kesti) büyük tartışma çıkaran Arda Kardeşler, hakemliği bıraktıktan sonra ilk defa konuştu. Kardeşler, Spor Bursa'dan Serkan Yetişmişoğlu'na çok konuşulacak açıklamalarda bulundu.

TRABZONSPOR-GAZİANTEP FK MAÇINDAKİ POZİSYON

"Orada oyuncu başlıyor, önünde rakip oyuncu engellemeye çalışıyor. Top dururken ben bir düdük çalıyorum 'kullanma' diye ama o esnada kullanıyor. Sonra ben 'bekle' dedim. Birçok maçta olan bir durum ama avantajın kaybolması nedeniyle olay farklı yerlere gitti. Etkisi büyük oldu. Dışarıdan izleseydim, ben de 'Avantajı kaybolmuş' derdim, çünkü önü çok açıkmış."

İBRAHİM HACIOSMANOĞLU'NUN "BEDELİ AĞIR OLUR" SÖZLERİ

"Başkan zaten o gün diyeceğini dedi. Onun üzerine benim artık Türkiye'de hakemlik yapmam çok mümkün değildi. O günden sonra da bir daha yapmadım. Ocak ayında istifa dilekçesini gönderdim. Bu sadece prosedürü yerine getirmekti, hukuki boyutuydü. İstifam onaylandı ve süreç netleşti."

PFDK'DAN ALDIĞI 15 GÜNLÜK CEZA

"Televizyona bağlandım. Cezanın maçla alakası yoktu. MHK'den habersiz televizyona çıktığım için ceza aldım. 10 sene doya doya yaptım hakemliği. Son 2-3 senedir performansım uçuyor, çok iyi değildi. Müthiş maçlar yönetmiyordum doğruyu söylemek gerekirse. 'Buraya kadarmış' diyelim."

ŞİKE TEKLİFİ

"Bir kez oldu. O da zaten belgeleriyle federasyonda kayıtlı duruyor. Hemen karakola gidip ifademi vermiştim. Benim yöneteceğim bir maç değildi, başka birine benim üzerimden ulaşmaya çalışmışlardı."

Arda Kardeşler, ilk profesyonel maçına 1 Eylül 2013 tarihinde çıkmıştı.

VAR TEKNOLOJİSİ

"VAR, büyük skandalları ve fahiş hataları engellemek için çıktı. Ofsayt ve çizgi kararlarında birçok şeyi çözdü ama penaltı ve elle oynama gibi yoruma açık pozisyonlarda dünyanın her yerinde tartışmalar devam ediyor. Beşiktaşlılar'ın unutamadığı Van maçı var ya, onun gibi bir şey artık yaşanmıyor."

YENİ MESLEĞİ

"Futbolcu menajerliği yapmayı düşünüyorum. FIFA menajeri olarak lisanslı bir şekilde bu işe girmek istiyorum. Nisan sonundaki sınavlara hazırlanıyorum. Güney Marmara bölgesi çok yetenekli futbolcular çıkarıyor. Onların gelişimine destek olmak, doğru kulüplere yönlendirmek istiyorum. Hakemlikten gelen çevremi ve gözlem yeteneğimi bu alanda kullanacağım."

HAKEM YORUMCULUĞU

"Televizyonlarda hakem yorumculuğu: "Kesinlikle hayır derim. Birincisi; o hakemler benim arkadaşlarım, yıllarca beraber çalıştık. Onları eleştirmek etik olmaz. İkincisi; zaten yeterince yorumcu var. 90 dakikalık maçı 3 saat yorumluyorlar, bazen reyting uğruna etik dışı açıklamalar yapılıyor. Mustafa Çulcu Hoca çıkıyor, başkanlığımızı yaptı, anlatıyor anlatıyor iddia edildi diyor. Arıyorsun hocam, 'Ben zaten iddia edildi dedim' diyor. Seviyoruz Mustafa Hoca'yı, bizde emeği çok. Televizyon tarafı başka. O kısım bana uymayabilir."

TÜRK HAKEMLİĞİ

"Medyada abartıldığı kadar Türk hakemliği kötü durumda değil. Kötü yönetilmiyor maçlar. Sadece Türkiye'deki maçları izliyor insanlar, hatta belli maçları izliyorlar. İspanya'da da hakem hataları oluyor, İngiltere'de de var hatalar. Türk hakemleri çok kötü diyemem ama bazen çok kötü hatalar yapılıyor. Her yerde oluyor. Bu işin doğası bu. Hatayı sıfıra indiremiyorsunuz. Türk hakemleri, birçok ülkeden daha iyi. Avrupa'da şartlar daha iyi. 2016-2017'de ben çıktığımda ekonomik şartlar Avrupa'ya yakındı, covid zamanı geride kaldı, şimdi yavaş yavaş düzeliyor."

HAKEMLERİN MAAŞI

"Geçen sezon maaşları biliyorum. Bu sene 70 bin TL civarında olması lazım. Türkiye'de yeni hakemin gelmeme sebebi biraz da ekonomik."

Arda Kardeşler, 2015-2016 sezonundan itibaren Süper Lig'de görev alıyordu.

BİR TEKNİK DİREKTÖRLE YAŞADIĞI DİYALOG

"İsim vermeyelim, bir teknik direktör bir hışımla soyunma odasına geldi, kapıyı çaldı, eliyle tebrik ediyor ama gözüyle ateş ediyor. Berabere bitmişti o maç. Bana 'Hakemler futbolu bilmiyor' dedi. Ben de ona sinirle 'Ben futbolcu olmak için çalıştım, futbolu bilseydim futbolcu olurdum. Niye gelip burada hakemlikle uğraşayım, kolay değil' dedim. 'Doğru söylüyorsun, hakemlere böyle bakacağım' dedi. Ertesi hafta röportajda yine hakem eleştirdi."

