Premier Lig ekibi West Ham United'da teknik direktör Nuno Espirito Santo, İspanyol futbolcu Adama Traore'ye ağırlık antrenmanı yapmayı yasakladığını açıkladı.

Premier Lig'de West Ham United'da Adama Traore'nin ağırlık çalışması yasaklandı. Teknik direktör Nuno Espirito Santo, fiziksel kapasitesine dikkat çektiği 30 yaşındaki oyuncunun ekstra kas çalışmasına ihtiyacı olmadığını söyledi.

"SALONDA DAHA FAZLA VAKİT GEÇİREMEZSİN"

Portekizli çalıştırıcı, "Adama Traore'nin genleri inanılmaz. Ancak bu, onun spor salonunda daha fazla vakit geçirmesi gerektiği anlamına gelmiyor. Ona salondan uzak durmasını söyledim. Farkına varması gereken konulardan biri de bu" ifadelerini kullandı.

Adama Traore (Fotoğraf: Instagram)

Nuno Espirito Santo, Traore'nin sadece sakatlık önleyici çalışmalar yapacağını vurguladı.

5 MAÇTA GOL VE ASİSTİ YOK

Fulham'dan ocak ayında West Ham United'a 2,5 milyon euro bonservis karşılığında transfer olan İspanyol futbolcu, yeni takımında 5 maça çıkarken; henüz skor ve gol katkısı veremedi.

