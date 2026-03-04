Premier Lig'de yıldız isme ilginç yasak: Artık spor salonundan uzak dur!
Premier Lig ekibi West Ham United'da teknik direktör Nuno Espirito Santo, İspanyol futbolcu Adama Traore'ye ağırlık antrenmanı yapmayı yasakladığını açıkladı.
- Nuno Espirito Santo, Adama Traore'nin fiziksel kapasitesine dikkat çekerek ekstra kas çalışmasına ihtiyacı olmadığını belirtti.
- Santo, 30 yaşındaki oyuncuya spor salonundan uzak durmasını söylediğini belirtti.
- Ocak ayında Fulham'dan West Ham United'a 2,5 milyon euro bonservisle transfer olanTraore, yeni takımında 5 çıktığı 5 maçta skor ve gol katkısı veremedi.
"SALONDA DAHA FAZLA VAKİT GEÇİREMEZSİN"
Portekizli çalıştırıcı, "Adama Traore'nin genleri inanılmaz. Ancak bu, onun spor salonunda daha fazla vakit geçirmesi gerektiği anlamına gelmiyor. Ona salondan uzak durmasını söyledim. Farkına varması gereken konulardan biri de bu" ifadelerini kullandı.
Nuno Espirito Santo, Traore'nin sadece sakatlık önleyici çalışmalar yapacağını vurguladı.
5 MAÇTA GOL VE ASİSTİ YOK
Fulham'dan ocak ayında West Ham United'a 2,5 milyon euro bonservis karşılığında transfer olan İspanyol futbolcu, yeni takımında 5 maça çıkarken; henüz skor ve gol katkısı veremedi.