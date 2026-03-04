Sarı-kırmızılı kulüp ile ile sözleşmesi 30 Haziran 2026'da sona erecek olan Mauro Icardi, transfer haberleriyle adından söz ettiriyor. Kısa sürede gündem olan iddiaya 33 yaşındaki golcünün menajeri Elio Pino'dan cevap gecikmedi.

Galatasaray'ın henüz yeni sözleşme yapmadığı Mauro Icardi'nin adı transfer dedikodularına karışmaya devam ediyor. Arjantinli santrfor için gündeme gelen son takım River Plate oldu.

Mauro Icardi, Galatasaray'da 4'üncü sezonunu geçiriyor.

ELIO PINO'DAN RIVER PLATE CEVABI

ESPN kaynaklı habere göre; Arjantin'in köklü kulüplerinden River Plate, deneyimli oyuncunun peşine düştü. Haberin yayılmasının ardından Icardi'in menajerinden açıklama geldi.

TyC Sports'a konulan Elio Pino, "Bu yönde bana ulaşan herhangi bir telefon olmadı" ifadelerini kullandı.

37 MAÇTA 15 GOL

Bu sezon 4 kulvarda 37 resmi maç oynayan Mauro Icardi, 1674 dakika sahada kaldı ve 15 gol, 2 asistlik skor katkısı verdi.

Haberle İlgili Daha Fazlası