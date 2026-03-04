SPOR SERVİSİ
Mauro Icardi için transfer haberi: Menajerinden River Plate açıklaması
Sarı-kırmızılı kulüp ile ile sözleşmesi 30 Haziran 2026'da sona erecek olan Mauro Icardi, transfer haberleriyle adından söz ettiriyor. Kısa sürede gündem olan iddiaya 33 yaşındaki golcünün menajeri Elio Pino'dan cevap gecikmedi.
Özetle
Kaydet
Spor 11 dk önce
Galatasaray'ın henüz yeni sözleşme yapmadığı Mauro Icardi hakkında River Plate iddiası çıktı. Oyuncunun menajerinden açıklama geldi.
- Mauro Icardi'nin adı, henüz yeni sözleşme yapmadığı Galatasaray ile anılırken, River Plate'in transfer dedikodularına karıştığı iddia edildi.
- ESPN kaynaklı habere göre River Plate, deneyimli oyuncunun peşine düştü.
- Icardi'nin menajeri Elio Pino, TyC Sports'a yaptığı açıklamada River Plate'ten herhangi bir telefon almadığını belirtti.
- Mauro Icardi, bu sezon 37 resmi maçta 15 gol ve 2 asistlik skor katkısı verdi.
Galatasaray'ın henüz yeni sözleşme yapmadığı Mauro Icardi'nin adı transfer dedikodularına karışmaya devam ediyor. Arjantinli santrfor için gündeme gelen son takım River Plate oldu.
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
SPOR
Arturo Vidal'den Galatasaray itirafı: 2 takım saydı, 'Delilik bu' dedi
ELIO PINO'DAN RIVER PLATE CEVABI
ESPN kaynaklı habere göre; Arjantin'in köklü kulüplerinden River Plate, deneyimli oyuncunun peşine düştü. Haberin yayılmasının ardından Icardi'in menajerinden açıklama geldi.
TyC Sports'a konulan Elio Pino, "Bu yönde bana ulaşan herhangi bir telefon olmadı" ifadelerini kullandı.
37 MAÇTA 15 GOL
Bu sezon 4 kulvarda 37 resmi maç oynayan Mauro Icardi, 1674 dakika sahada kaldı ve 15 gol, 2 asistlik skor katkısı verdi.
ÖNERİLEN HABERLER
SPOR
Dünya devi, Victor Osimhen'e talip oldu! Hocası hayran kaldı
Bizi Takip Edin
YORUMLAR