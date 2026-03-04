Bakanlık satışını yasakladı! Hem çocuklar hem yetişkinler için riskli
Ticaret Bakanlığı, bir firmaya ait boğulma ve kimyasal risk taşıyan mavi ayıcık pelüş anahtarlığın piyasadan toplatılacağını duyurdu. Ürün yasaklanırken, ürüne dair riskler de tek tek sıralandı. İşte o ürün…
- Ticaret Bakanlığı, "Mavi Ayıcık Pelüş Anahtarlık" ürününün yasaklanmasına ve toplatılmasına karar verdi.
- Ürün, boğulma ve kimyasal riskleri taşıyor.
- Anahtarlık, Çin menşeli olup M-B İç Ve Dış Ticaret Musa Kara firması tarafından ithal edildi.
Tarım ve Orman Bakanlığı, riskli gıdaları tek tek tespit ederken, Ticaret Bakanlığı da Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi üzerinde risk taşıyan ürünleri paylaşmaya devam ediyor. Bakanlık, bugün tarihli listede çocuklar hem de yetişkinler için tehlike oluşturan bir ürünü paylaştı.
PELUŞ ANAHTARLIK YASAKLANDI
Ticaret Bakanlığı Çin’den gelen M-B İç Ve Dış Ticaret Musa Kara firmasına ait, “Mavi Ayıcık Pelüş Anahtarlık” ürününün yasaklanmasına ve toplatılmasına karar verdi.
BOĞULMA VE KİMYASAL RİSKİ
Firma adresi İzmir’in Konak ilçesi olan ürünün hem boğulma riski taşıdığı hem de kimyasal taşıdığı belirtildi. Ürünün taşıdığı risk “boğulma (dışarıdan akciğerlere doğru olan hava akışının mekanik şekilde engellenmesi) kimyasal” olarak açıklandı.
GÜVENSİZ ÜRÜN
Bakanlık, mavi pelüş anahtarlığın güvensiz nedenini ise şöyle belirtti:
Etiket, uyarı, fitalatlardan ve özellikle küçük parça oluşturduğu için en 71-1 madde 5.1.b (ufak parçalar, keskin noktalar ve keskin kenarlar), madde 5.2 (dolgular, kaplamalar ve dikişler), madde 5.8’den (şekil ve boyut) ‘kalır’ olarak sonuçlanması gereğince üründe güvensizlik tespit edilmiştir.
EN SON BOYA KALEMLERİ TOPLATILMIŞTI
Bakanlık son olarak 19 Şubat’ta güvensiz bir ürün paylaşmıştı. Tgb Marka boya kalemlerinin toplatılacağını duyuran bakanlık şu açıklamayı yapmıştı.
Oyuncak güvenliği-bazı elementlerin göçü; krom ııı ve krom vı'nın göçü doğrulaması ve toplam kurşun miktarından; "kalır" sonuç almıştır.