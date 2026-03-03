SsangYong (KG MOBILITY), Mart ayında geçerli olacak güncel fiyat listesini paylaştı. Marka bazı modellerine zam yaparken, sevilen elektrikli Torres EVX de zamlanan modellerden oldu.

KG MOBILITY ya da daha çok bilinen adıyla SsangYong Mart ayı fiyat listesini güncelledi. Güney Koreli üretici modellerine küçük zamlar yaptı.

Peki KG MOBILITY modellerine ne kadar zam yapıldı? Türkiye’nin en çok satılan elektrikli modellerinden biri olan Torres EVX’in 2026 yılı Mart ayı fiyatı ne kadar oldu?



Markanın 2025 yılıyla satılan bazı modellerinin 2026 yılı modellerinin gelmesiyle fiyat farkları oluştuğu görüldü.

KGM SsangYong modellerinin Mart fiyatları

Model Şubat 2026 Fiyatı (TL) Mart 2026 Fiyatı (TL) Musso EV 4X2 AT 2.460.853 2.460.853 Actyon 3.150.000 3.160.432 Korando 2.250.000 2.260.432 Torres 2.785.000 2.793.870 Tivoli 1.780.000 1.790.432 Torres EVX 2.474.874 2.487.269

KGM SsangYong Actyon Mart ayı güncel fiyatları

Model Özellik / Versiyon Mart 2026 Fiyatı (TL) Model Yılı Actyon 4x4 1.5 Otomatik / Benzinli Standart 3.160.432 2025 Actyon 4x4 1.5 Otomatik / Benzinli Panoramik Cam Tavan (Sunroof) 3.460.432 2025

KGM SsangYong Torres EVX Mart ayı güncel fiyatları

Model Özellik / Versiyon Şubat 2026 Fiyatı (TL) Mart 2026 Fiyatı (TL) Model Yılı Torres EVX 4X2 Panoramik Cam Tavanlı Telematik Uzaktan Erişim 2026 - 2.487.269 2026 Torres EVX 4x2 Panoramik Cam Tavan (Sunroof) 2025 2.442.439 - 2025

KGM SsangYong Musso Grand Mart ayı güncel fiyatları

Model Özellik / Versiyon Şubat 2026 Fiyatı (TL) Mart 2026 Fiyatı (TL) Model Yılı Musso Grand Platinum Plus D2.2 4x2 Otomatik Standart - 1.915.662 2026 Musso Grand Platinum Plus D2.2 4x4 Otomatik Standart - 2.804.603 2026

KGM SsangYong Torres Mart ayı güncel fiyatları

Model Özellik / Versiyon Şubat 2026 Fiyatı (TL) Mart 2026 Fiyatı (TL) Model Yılı TORRES 1.5 GDI Turbo Benzinli 4x2 Standart 2.793.870 - 2025 TORRES 1.5 GDI Turbo Benzinli 4x4 Standart 2.958.870 - 2025 TORRES 1.5 GDI Turbo Benzinli 4x2 Standart - 2.945.432 2026

KGM SsangYong Korando Mart ayı güncel fiyatları

Model Özellik / Versiyon Şubat 2026 Fiyatı (TL) Mart 2026 Fiyatı (TL) Model Yılı KORANDO 1.5 Turbo Benzinli 4x2 AT Platinum Standart 2.260.432 - 2025 KORANDO 1.5 Turbo Benzinli 4x2 AT Platinum Standart - 2.360.432 2026

KGM SsangYong Tivoli Mart ayı güncel fiyatları

Model Özellik / Versiyon Şubat 2026 Fiyatı (TL) Mart 2026 Fiyatı (TL) Model Yılı TİVOLİ 1.5 Turbo Benzinli 4x2 AT Deluxe Standart 1.790.432 - 2025 TİVOLİ 1.5 Turbo Benzinli 4x2 AT Deluxe Standart - 2.009.432 2026

