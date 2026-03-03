SsangYong Mart 2026 fiyatlarını açıkladı: Torres EVX zamlandı
SsangYong (KG MOBILITY), Mart ayında geçerli olacak güncel fiyat listesini paylaştı. Marka bazı modellerine zam yaparken, sevilen elektrikli Torres EVX de zamlanan modellerden oldu.
- KG Mobility (SsangYong) Mart ayı fiyat listesini güncelledi.
- Marka, modellerine küçük zamlar uyguladı.
- 2025 ve 2026 model yılı araçlar arasında fiyat farkları oluştu.
- Torres EVX, Actyon, Musso Grand, Torres, Korando ve Tivoli gibi modellerin güncel fiyatları açıklandı.
KG MOBILITY ya da daha çok bilinen adıyla SsangYong Mart ayı fiyat listesini güncelledi. Güney Koreli üretici modellerine küçük zamlar yaptı.
Peki KG MOBILITY modellerine ne kadar zam yapıldı? Türkiye’nin en çok satılan elektrikli modellerinden biri olan Torres EVX’in 2026 yılı Mart ayı fiyatı ne kadar oldu?
Markanın 2025 yılıyla satılan bazı modellerinin 2026 yılı modellerinin gelmesiyle fiyat farkları oluştuğu görüldü.
KGM SsangYong modellerinin Mart fiyatları
|Model
|Şubat 2026 Fiyatı (TL)
|Mart 2026 Fiyatı (TL)
|Musso EV 4X2 AT
|2.460.853
|2.460.853
|Actyon
|3.150.000
|3.160.432
|Korando
|2.250.000
|2.260.432
|Torres
|2.785.000
|2.793.870
|Tivoli
|1.780.000
|1.790.432
|Torres EVX
|2.474.874
|2.487.269
KGM SsangYong Actyon Mart ayı güncel fiyatları
|Model
|Özellik / Versiyon
|Mart 2026 Fiyatı (TL)
|Model Yılı
|Actyon 4x4 1.5 Otomatik / Benzinli
|Standart
|3.160.432
|2025
|Actyon 4x4 1.5 Otomatik / Benzinli
|Panoramik Cam Tavan (Sunroof)
|3.460.432
|2025
KGM SsangYong Torres EVX Mart ayı güncel fiyatları
|Model
|Özellik / Versiyon
|Şubat 2026 Fiyatı (TL)
|Mart 2026 Fiyatı (TL)
|Model Yılı
|Torres EVX 4X2 Panoramik Cam Tavanlı Telematik Uzaktan Erişim
|2026
|-
|2.487.269
|2026
|Torres EVX 4x2 Panoramik Cam Tavan (Sunroof)
|2025
|2.442.439
|-
|2025
KGM SsangYong Musso Grand Mart ayı güncel fiyatları
|Model
|Özellik / Versiyon
|Şubat 2026 Fiyatı (TL)
|Mart 2026 Fiyatı (TL)
|Model Yılı
|Musso Grand Platinum Plus D2.2 4x2 Otomatik
|Standart
|-
|1.915.662
|2026
|Musso Grand Platinum Plus D2.2 4x4 Otomatik
|Standart
|-
|2.804.603
|2026
KGM SsangYong Torres Mart ayı güncel fiyatları
|Model
|Özellik / Versiyon
|Şubat 2026 Fiyatı (TL)
|Mart 2026 Fiyatı (TL)
|Model Yılı
|TORRES 1.5 GDI Turbo Benzinli 4x2
|Standart
|2.793.870
|-
|2025
|TORRES 1.5 GDI Turbo Benzinli 4x4
|Standart
|2.958.870
|-
|2025
|TORRES 1.5 GDI Turbo Benzinli 4x2
|Standart
|-
|2.945.432
|2026
KGM SsangYong Korando Mart ayı güncel fiyatları
|Model
|Özellik / Versiyon
|Şubat 2026 Fiyatı (TL)
|Mart 2026 Fiyatı (TL)
|Model Yılı
|KORANDO 1.5 Turbo Benzinli 4x2 AT Platinum
|Standart
|2.260.432
|-
|2025
|KORANDO 1.5 Turbo Benzinli 4x2 AT Platinum
|Standart
|-
|2.360.432
|2026
KGM SsangYong Tivoli Mart ayı güncel fiyatları
|Model
|Özellik / Versiyon
|Şubat 2026 Fiyatı (TL)
|Mart 2026 Fiyatı (TL)
|Model Yılı
|TİVOLİ 1.5 Turbo Benzinli 4x2 AT Deluxe
|Standart
|1.790.432
|-
|2025
|TİVOLİ 1.5 Turbo Benzinli 4x2 AT Deluxe
|Standart
|-
|2.009.432
|2026