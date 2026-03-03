7 aydır biriken maaş alacaklarının ödenmemesine tepki gösteren, Karşıyaka Belediyesi iştiraki Kent A.Ş.’de çalışan 540 işçi durumu protesto etti. "Taksit taksit maaş istemiyoruz" sloganı ile yetkililere seslenen işçiler, maaş yerine haftalık 5-6 bin lira parça parça ödemeler yapıldığını söyledi.

İzmir'de Karşıyaka Belediyesi iştiraki Kent A.Ş.’de çalışan 540 işçi, 7 aydır biriken maaş alacaklarının ödenmemesine tepki göstererek belediye binası önünde bir eylem gerçekleştirdi.

"Taksit taksit maaş istemiyoruz", "Zam değil, sadaka değil, hakkımızı istiyoruz" yazılı sloganlar atan işçiler, maaş yerine haftalık 5-6 bin lira parça parça ödemeler yapıldığını söyledi.

"ALIN TERİMİZİN KARŞILIĞINI İSTİYORUZ”

İşçiler adına açıklama yapan Genel-İş Sendikası 10 No'lu Şube Başkanı Ferit Akdoğan, maaşların ödenmesindeki bozukluk nedeniyle işçilerin evine haciz geldiğini, bazılarının işi bırakmak zorunda kaldığını belirtti. Belediye yönetiminin kendilerini dinlemediğini, görüşme randevularını iptal ettiğini de söyleyen Akdoğan, “Görev tanımı dışı görevlendirmelere derhal son verilmeli. Biz sadaka değil, alın terimizin karşılığını istiyoruz” dedi.

“400 BİN TL’Yİ BULAN ALACAKLARI VAR

Ferit Akdoğan, şöyle konuştu:

Bu süreçte evine haciz gelen, aile düzeni bozulan ve işi bırakmak zorunda kalan arkadaşlarımız oldu. Kent A.Ş. çalışanlarının kişi başı 350-400 bin TL’yi bulan alacakları varken, sadece tesis çalışanlarına 750 TL’lik market kartı dağıtıldı. Biz insanca bir hayat istiyoruz.

Eylemde söz alan işçiler ve sendika yönetimi, taleplerini şu şekilde sıraladı:

Birikmiş tüm ücret alacaklarının eksiksiz ve tek seferde ödenmesi, görev tanımı dışındaki zorunlu görevlendirmelerin durdurulması, çalışma barışının yeniden tesis edilmesi.

"İŞÇİDEN TASARRUF EDİLİYOR"

4 gün önce de DİSK Genel-İş İzmir 10 No'lu Şube üyeleri ve işçiler, Karşıyaka Çarşı girişinde bir araya gelerek, sloganlar eşliğinde yürümüştü. DİSK Genel-İş 10 Nolu Şube Sekreteri Güntay Kıray, ilçeye hizmet etmelerine rağmen emeklerinin karşılığını alamadıklarını savunmuştu.

Maaş ödemelerinde ciddi aksamalar yaşandığını belirten Kıray, "7 aydır süregelen ödeme düzensizliğine ve işçilerin görev tanımları dışındaki tesislerde görevlendirilme hazırlıklarına tepki göstermek için toplandık. Dayanacak gücümüz kalmadı. Bize İller Bankası kesintileri ve hacizler gerekçe gösteriliyor. Bunu anlayabiliyoruz ancak her zaman işçiden tasarruf ediliyor. Biz sadece maaşımızı zamanında istiyoruz” demişti.

Kınay, Haziran ayı maaşının 8-9 taksitte ödendiğini, son olarak temmuz ayı için sadece 10 bin lira yatırıldığını açıklamıştı.

