Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Ekonomi > Aylardır maaş alamıyorlar! İşçiler, CHP'li başkanın kapısına dayandı

Aylardır maaş alamıyorlar! İşçiler, CHP'li başkanın kapısına dayandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Ekonomi Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

İzmir'in CHP'li Karşıyaka Belediyesi'nde maaş krizi devam ediyor. Aylardır ödemelerini alamayan işçiler, belediye binası önünde eyleme başlamıştı. Mağdur işçiler eylemlerini başkanın makam odası önüne taşıdı. 

Kent A.Ş. ve Personel A.Ş. bünyesinde görev yapan Karşıyaka Belediyesi işçileri, aylardır sürdürdükleri eylemi, başkanlık makamına taşıdı. Belediye Başkanı Behice Yıldız İşçimenler Ünsal'ın makamının önünde toplanarak sloganlarla tepkilerini dile getiren işçiler, ödenmeyen maaşlarının ve yıllardır biriken Toplu İş Sözleşmesi (TİS) farklarının yatırılmasını istedi.

5 AYDIR MAAŞ ÖDENMİYOR 

Kent A.Ş. çalışanlarının, son 5 aydır maaşlarını alamadığı, ödemelerin ise taksitle yapılmaya çalışıldığı öğrenildi. Personel A.Ş.'de ise maaşların her ay geç ve parça parça ödendiği, haziran ayı maaşlarının sadece yüzde 75'inin yatırıldığı, kalan yüzde 25'lik kısmın ise hala ödenmediği öğrenildi. Burada görev yapan işçilerin de 1 yıl önce ödenmesi gereken TİS farklarını beklediği öne sürüldü.

Aylardır maaş alamıyorlar! İşçiler, CHP'li başkanın kapısına dayandı - 1. Resim

Eylemlerini sürdüren işçiler, belediye yönetimi tarafından sorunları çözülene kadar protestolarına devam edeceklerini bildirdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Galatasaray'dan "yasa dışı bahis" açıklaması! Eray Yazgan iddialarına cevapBir dönemin 'Mennan’ı Erdal Türkmen şimdi bambaşka biri! Hem görünümü hem mesleği olay oldu
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
KKM bakiyelerinde 19 milyar liralık düşüş - EkonomiKKM bakiyelerinde 19 milyar liralık düşüşTemmuzda 300 puan düşürülmüştü! Karahan'dan "Faiz indirimleri devam edecek mi?" sorusuna cevap - EkonomiFaiz indirimleri devam edecek mi?1 sabit 2 değişiklik! Merkez Bankası 2025, 2026 ve 2027 enflasyon tahminlerini açıkladı - EkonomiMerkez Bankası yıl sonu tahminlerini açıkladı!İstanbul'un göbeğinde! Gökdelenlerin arasındaki arsa 1,5 milyar liraya satışa çıktı - EkonomiGökdelenlerin arasındaki arsa satışa çıkarıldı!Üretimi 15 sene önce başlamıştı! Bu sene kuraklık vurdu... Tarladan 100 kilo bile çıkmadı - EkonomiBu sene 100 kilogram bile çıkmadı!Anzer balına rakip gösteriliyor! Kovan başına 20 kilo hasat! Kilosu 800 TL'den başlıyor, 2 bin TL'ye çıkıyor - EkonomiKilosu 800 TL'den başlıyor, 2 bin TL'ye çıkıyor
Sonraki Haber Yükleniyor...