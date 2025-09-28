Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Kışa girerken balık fiyatları düşüyor! Trabzon'da sezon erken açıldı

- Güncelleme:
Ekonomi Haberleri  / Anadolu Ajansı

Trabzon'da balık tezgahlarında hamsinin kilosu 150, palamudun ise 400 liradan satılıyor. Balıkçılar, hava ve deniz şartlarına bağlı olarak dalgalanan fiyatların uygun seviyelerde olduğu bu dönemde tüketicinin hamsiye yoğun ilgi gösterdiğini belirtti.

Kış sezonu yaklaşırken tezgahlardaki balık fiyatları da merak konusu olmaya başladı.

Trabzon'un Ortahisar ilçesindeki balıkçı tezgahlarında istavritin kilogramı 100, hamsinin 150, tirsinin 200, somon ve alabalığın 250, mezgitin 300, palamudun 400, çipuranın ise 450 liradan satılıyor.

Kışa girerken balık fiyatları düşüyor! Trabzon'da sezon erken açıldı - 1. Resim

TRABZON'DA BALIK FİYATLARI AÇIKLANDI: HAMSİ KİLOSU 150 TL

Moloz mevkisinde balık satan Mehmet Can Örseloğlu,, tezgahlarda en çok hamsi ve istavritin yer aldığını söyledi.

Tüketicilerin hamsiye ilgi gösterdiğini ve fiyatların uygun olduğunu belirten Örseloğlu, "Hamsi sezonu erken başladı ama talep onun üzerine yöneldi. İnşallah devamı gelir, daha irileşir, daha güzel olur. Hem vatandaş hem de bizim açımızdan daha hayırlı bir sezon bekliyoruz. Balık bir nevi borsa gibi, hava ve deniz şartlarına göre paralel olarak inip çıkabiliyor" dedi.

Kışa girerken balık fiyatları düşüyor! Trabzon'da sezon erken açıldı - 2. Resim

DÜN İLE BUGÜN ARASINDA 100 TL FARK

Ahmet Çoğalmış da hava şartlarının iyi olmasından dolayı bugün yapılan avın bol olduğunu dile getirerek, "Dün hamsi biraz azdı, fiyatı 250 liraya kadar çıktı. Bugün hava düzeldiği için bol çıktı. 100 ila 150 liraya satılıyor. Vatandaşın tercih ettiği hamsi, mezgit, istavrit ama en çok satılan hamsi. Fiyatlar düştükçe satışımız da çoğalıyor. Allah hayırlı sezonlar yaşamamızı nasip etsin." ifadesini kullandı.

