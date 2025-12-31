"SSK, Bağ-Kur, Oda, Borsa ve Banka Sandığı emeklilerinin en son Temmuz 2025’te aldığı %16,67’lik zam çoktan eridi" diyen Karakaş, "TÜİK’in kasım ayı verileri kartları yeniden dağıttı. Şimdi gözler, 5 Ocak 2026 sabahı açıklanacak olan o kritik aralık ayı enflasyon verisinde. Peki, Ocak 2026’da cüzdanlara ne yansıyacak? İşte kuruşu kuruşuna son durum ve masadaki sıcak rakamlar!" diyerek köşesinde şu ifadelere yer verdi:

Milyonların merakla beklediği emekli zammında son dakika gelişmeleri peş peşe yaşanıyor. Uzman isimlerden açıklamalar ve değerlendirmeler peş peşe gelirken, Türkiye Gazetesi yazarı İsa Karakaş da bugünkü köşe yazısında emekli maaşına değindi.

Genel olarak piyasa beklentisi de %1’in biraz üzerinde. Peki TÜİK’in 2025 Aralık ayı enflasyonunda, önceki yıllara göre bir sürpriz olabilir mi?

Merkez Bankası’nın reel sektör ve finansal sektör temsilcileriyle yaptığı son anket sonuçlarına göre: Aylık TÜFE Beklentisi : %1,08

TÜİK’İN ARALIK ENFLASYONUNDA SÜRPRİZ OLUR MU?

Önceki yıllarda beklentiler ve açıklanan enflasyon oranlarıyla ilgili yaptığım analizde TÜİK’in aralık ayında açıklayacağı enflasyon en az %0,70 en fazla %0,90’larda bir rakam olacaktır. Ancak %1 ve üzeri bir rakam beklemediğimi şimdiden yazayım.

Temmuz-Kasım dönemini kapsayan 5 aylık kümülatif artış %11,21 olarak tescillendi. Yani bugün itibarıyla her emekli, aralık verisi "sıfır" bile gelse bu zammı cebine koydu.

SGK mevzuatı zam hesabı konusunda net: Son 6 aylık enflasyon neyse, emekli zammı da bundan daha az olamaz!

EMEKLİ ZAMMI NE KADAR OLACAK?

%12,10-12,25 aralığında bir güncelleme söz konusu olacaktır. Maalesef %12,5 bile uzak görünüyor.

Belirtmiş olduğum %0,80 ve %0,90 aralık ayı enflasyon oranlarına göre;

5 Ocak 2026 yılına sayılı günler kala bu oranları daha da somutlaştıracak olursak;

Ankara’dan takip ettiğim kadarıyla bu kötü senaryonun tamamen ortadan kalktığını söyleyebilirim. Hatta beklenmeyen yeni senaryo dillendirilmeye başlandı.

“Özellikle kök maaşı 15.000 TL ve altında olan emekliler, eğer taban aylık düzenlemesi (yeni yasa) yapılmazsa, enflasyon zammına rağmen aynı parayı almaya devam edebilir” demiştim.

Önceki yazımda kritik uyarıda bulunmuştum. Eğer hükûmetten ek bir hamle gelmezse, "Kök Maaş" mağdurları yine hüsrana uğrayabilir.

En düşük emekli maaşı ile asgari ücret arasında fark iyice açılınca 6 aylık belirttiğim oranda bir güncelleme olursa emeklilerin serzenişlerinin daha da artacağı üzerinde duruluyor.

En azından psikolojik sınır olan 20 bin TL’ye çekilmesi de gündeme gelmeye başladı.

Bu bağlamda en düşük emekli maaşının 18 BİN 948 TL veya 20 BİN TL olmasının kuvvetle muhtemel hâle geldiğini rahatlıkla söyleyebilirim.