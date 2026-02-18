UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16 Play-Off Turu ilk maçında Galatasaray, RAMS Park’ta Juventus’u ağırladı. Büyük heyecana sahne olan mücadelede sarı-kırmızılı ekip İtalyan devini mağlup ederek rövanş öncesi büyük avantaj elde etti. Şimdi ise ''Galatasaray Juventus maçı kaç kaç bitti, golleri kim attı, rövanş maçı ne zaman?'' soruları futbolseverlerin gündemine geldi. İşte Galatasaray Juventus maç özeti...

Galatasaray Juventus maçı dün akşam büyük bir heyecana sahne oldu! Mücadeleye hızlı başlayan taraf Galatasaray oldu. Yunus Akgün ve Osimhen ile gol arayan sarı-kırmızılı ekip 15. dakikada Sara’nın golüyle öne geçti. Peki, Galatasaray Juventus maçı kaç kaç bitti, golleri kim attı, rövanş maçı ne zaman? İşte, Galatasaray Juventus maç özeti...

GALATASARAY JUVENTUS MAÇI KAÇ KAÇ BİTTİ, GOLLERİ KİM ATTI?

UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16 Play-Off Turu ilk maçında Galatasaray, RAMS Park’ta Juventus’u 5-2 mağlup etti.

Sarı-kırmızılı ekibin gollerini 15. dakikada Sara, 49 ve 75. dakikalarda Noa Lang, 60. dakikada Davinson Sanchez ve 86. dakikada Sacha Boey kaydetti. Juventus’un golleri ise 16 ve 32. dakikalarda Koopmeiners’ten geldi.

GALATASARAY JUVENTUS RÖVANŞ MAÇI NE ZAMAN?

Galatasaray ile Juventus arasındaki rövanş karşılaşması 25 Şubat Çarşamba günü saat 23.00’te Juventus'un sahasında oynanacak. Sarı-kırmızılılar 5-2’lik skor avantajıyla deplasmana çıkacak.

GALATASARAY JUVENTUS MAÇ ÖZETİ

Maça etkili bir hakimiyetle başlayan Galatasaray 15. dakikada Sara’nın golüyle öne geçti. Juventus gole hemen karşılık vererek 16. dakikada Koopmeiners ile skoru eşitledi.

32. dakikada bir kez daha sahneye çıkan Koopmeiners, Juventus’u 2-1 öne geçirdi ve ilk yarı tamamlandı.

İkinci yarıda oyunun kontrolünü eline alan Galatasaray 49. dakikada Noa Lang’ın golüyle 2-2’yi buldu. 60. dakikada Sara’nın kullandığı serbest vuruşta Davinson Sanchez’in kafa golüyle Galatasaray yeniden öne geçti.

75. dakikada Lang ikinci golünü atarak farkı ikiye çıkarırken 86. dakikada Boey’in golü maçın skorunu belirledi. 5-2'lik sonuçla Galatasaray Juventus'u adeta ezdi geçti.

Juventus’ta Cabal, ikinci sarı karttan kırmızı kart görerek oyun dışında kaldı. Noa Lang ise Galatasaray formasıyla ilk gollerini dün akşamki maçta kaydetti.



