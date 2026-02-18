Nevşehir’de sobadan sızan karbonmonoksit gazı, aynı aileden 3 kişiyi hayattan kopardı. Vefat edenlerden biri henüz 8 aylık bebekti...

Kahreden olay Nevşehir’in Acıgöl ilçesine bağlı Karacaören köyünde bir evde meydana geldi. Anne, baba ve 8 aylık bebekleri canından oldu.

Acı haber Nevşehir'den geldi! Bir aile soba gazından öldü

BİR AİLE YOK OLDU

Sobadan sızan karbonmonoksit gazından dolayı anne Azime Doğantekin, baba Sefer Doğantekin ve 8 aylık Mustafa Efe Doğantekin zehirlendi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Acı haber Nevşehir'den geldi! Bir aile soba gazından öldü

Yapılan ilk müdahalede anne, baba ve 8 aylık bebeğin hayatını kaybettiği belirlendi.



Evin çevresinde güvenlik önlemi alan ekipler inceleme başlattı.

Haberle İlgili Daha Fazlası