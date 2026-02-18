Aksaray’da iki gündür kayıp olan müteahhit Ramazan Aygün, evinde kafasından vurulmuş halde ölü bulundu. Polis, olayın intihar ihtimali üzerinde dururken soruşturma başlattı.

Olay, sabah saatlerinde Aratol İstiklal Mahallesi 9419 Sokak'taki 3 katlı binanın ikinci katındaki dairede yaşandı.

CANSIZ BEDENİ EVİNDE BULUNDU

Edinilen bilgiye göre, kendisinden 2 gündür haber alınamayan müteahhit Ramazan Aygün (47) için endişelenen arkadaşları durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Çilingir yardımıyla girilen dairede müteahhit kafasından vurulmuş halde ölü bulundu.

ÖLÜMÜNDE ‘İNTİHAR’ ŞÜPHESİ

Polis ekiplerince yapılan ilk incelemelerde şahsın intihar ettiği değerlendirilirken olayla ilgili tahkikat başlatıldı. Müteahhidin cansız bedeni yapılan incelemenin ardından otopsisi için Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

