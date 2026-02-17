Bursa'daki İznik Gölü'nde son yıllarda yaşanan su kaybı alarm veriyor. Çekilmenin yalnızca kuraklıkla açıklanamayacağı belirtilirken, göl suyunu kullanan sanayi tesisleri tartışma konusu oldu. İznik Ziraat Odası Başkanı Vedat Çakar, bazı fabrikaların yıllarca su saati olmadan gölden su çektiğini öne sürdü. Su seviyesindeki düşüşün tarım, balıkçılık ve turizmi tehdit ettiği ifade ediliyor.

Marmara Bölgesi'nin en büyük tatlı su kaynaklarından biri olan İznik Gölü, son yıllarda yaşanan su kaybıyla alarm veriyor. Kıyı şeridinde gözle görülür şekilde yaşanan çekilme, gölün adeta kurumaya yüz tuttuğunu ortaya koydu.

'FABRİKALAR GÖL SUYUNU KULLANIYOR' İDDİASI

Gölde su kaybının yalnızca kuraklıkla açıklanamayacağı yönünde değerlendirmeler yapılırken, gözler göl çevresindeki sanayi tesislerine çevrildi. Özellikle Gemlik hattında faaliyet gösteren bazı fabrikaların göl suyunu yoğun şekilde kullandığı iddiaları yeniden gündeme geldi. Özellikle sanayi tesislerinin su kullanımı ve yer altı su kaynakları üzerindeki baskının, gölün beslenme dengesini olumsuz etkilediği ifade ediliyor.

İznik Gölü'ndeki çekilme

"BÖLGE EKONOMİSİNİ DOĞRUDAN TEHDİT EDİYOR"

Yüzölçümü ve doğal yapısıyla bölgenin en önemli ekosistemlerinden biri olan İznik Gölü, sadece bir su kaynağı değil; aynı zamanda turizm ve ekonomi açısından da hayati öneme sahip. Yaz aylarında yerli ve yabancı turistleri ağırlayan göl, sahil işletmeleri, balıkçılık faaliyetleri ve tarımsal sulama sayesinde binlerce kişiye geçim kapısı oluyor. Göldeki su seviyesinin düşmesiyle birlikte balıkçılık faaliyetlerinin zorlaşması, tarımsal sulamada yaşanan sıkıntılar ve kıyı turizminin olumsuz etkilenmesi, bölge ekonomisini doğrudan tehdit ediyor. İznik ve Orhangazi'de yaşayan birçok aile, geçimini göl sayesinde sağlarken, yaşanan çekilme geleceğe dair kaygıları artırıyor.

FABRİKALAR TONLARCA SU KULLANIYOR

Gölden su kullanan fabrikaların, su saati bile kullanmadığına dikkat çeken İznik Ziraat Odası Başkanı Vedat Çakar, "Fabrikalar İznik Gölü'nden su çekiyor. Gemlik Gübre Fabrikası 2004 yılında özelleştirildi. 2020 senesinde dönemin Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş bu fabrikanın gölden ne kadar su çektiğine dair bir yazı istedi ve bu fabrika bu soruya cevap bile veremedi. Çünkü su çekilen pompada bir su saati bile yok, saat konulmamış. 2021 yılında da saat konuldu ve 10 milyon metreküp su anlaşması yapıldı. 2004 ile 2020 arasında neden buraya su saati konulmadı? Bu yıllar arasında gölden ne kadar su kullanıldığını nereden bileceğiz?" dedi.

İznik Gölü'ndeki çekilme

Çakar, "2016 yılında kuraklık başladı. DSİ önlem olarak tarıma verilen sudan tasarruf yapıyor. Tarımdan tasarruf olmaz, tarım bu ülkenin ekonomisinin can damarıdır." şeklinde konuştu.

