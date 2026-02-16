İhlas Haber Ajansı • Isparta
Isparta’da şiddetli fırtına! Minare kubbesi büyük gürültüyle yere düştü
Isparta’da gece saatlerinde etkisini artıran şiddetli fırtına, Ayazmana Halıkent Mahallesi’nde bir caminin minaresine ait kubbeyi yerinden söktü. Dev kubbenin büyük bir gürültüyle çevreye savrulduğu o anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı. Şans eseri can kaybı veya yaralanmanın yaşanmadığı olay sonrası bölge güvenlik çemberine alınırken, yetkililer fırtınanın devam edeceği konusunda vatandaşlara kritik uyarılarda bulundu.
