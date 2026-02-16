HABER MERKEZİ
Kadın hakim Aslı Kahraman'ı vurmuştu! Kartal Adliyesi'ndeki savcı için 42 yıla kadar hapis cezası talebi
Kartal Adliyesi'nde kadın hakim Aslı Kahraman'ı vuran savcı için istenilen ceza belli oldu. Şüpheli savcı için 42 yıla kadar hapis cezası talep edildi.
İstanbul Anadolu Adalet Sarayı'nda görevli bir savcı, odasında görevli kadın hakim Aslı Kahraman'ı silahla yaralamıştı.
Olayla ilgili iddianame hazırlanırken savcı hakkında 20 yıl 2 aydan 42 yıl 3 aya kadar hapis cezası istendi.
