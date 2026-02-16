Beşiktaş, kongre üyesi ve eski hentbol oyuncusu Gökhan Aksu’nun 52 yaşında vefat ettiğini duyurdu.

Siyah beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Kongre Üyemiz ve eski hentbolcumuz Gökhan Aksu’nun vefat ettiğini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız.

Merhuma Allah’tan rahmet; ailesine, yakınlarına ve camiamıza başsağlığı dileriz." denildi.

GÖKHAN AKSU KİMDİR?

24.07.1974 doğumlu olan Gökhan Aksu, Yüksek Okul mezunu. 1983 yılında hentbola başladı ve Mülkiye, Hantbank, Beşiktaş, Polisgücü ve Çankaya Belediyesi'nde oynadıktan sonra, yeniden Siyah-Beyazlı renklere transfer oldu. Kariyerinde, Lig ve Türkiye Kupası şampiyonlukları bulunan Aksu, 85 kez milli oldu.

