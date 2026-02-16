Türkiye Gazetesi
Kenan Yıldız'dan Rams Park'ta dikkat çeken hareket
İtalyan ekibi Juventus, Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray'a konuk olacakları müsabaka öncesinde RAMS Park'ta yürüyüş yaptı. Torino ekibinde forma giyen milli futbolcumuz Kenan Yıldız, telefonuyla sahayı ve tribünleri kayda aldı.
UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 play-off turu ilk maçında yarın temsilcimiz Galatasaray ile deplasmanda karşılaşacak İtalya ekibi Juventus, müsabakanın oynanacağı RAMS Park'ta yürüyüş yaptı.
OYUNCULAR STADI VE ZEMİNİ İNCELEDİ
Torino ekibinin teknik heyeti ve futbolcuları, basın toplantısı öncesinde statta yürüdü. Oyuncular, yürüyüş sırasında zemini ve stadı inceledi.
KENAN VİDEO ÇEKTİ
Rams Park çimlerinde takım arkadaşlarıyla sohbet eden milli futbolcumuz Kenan Yıldız, telefonuyla sahayı ve tribünleri kayda aldı.
