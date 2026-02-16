ABD’de açık artırmada satışa çıkan Pokemon koleksiyon kartı 16,5 milyon dolara alıcı buldu ve Guinness Dünya Rekoru’nu kırdı.

ABD’de Pokemon çizgi dizisinin koleksiyon kartı, 16,5 milyon dolara satılarak "açık artırmayla satılan en pahalı koleksiyon kartı" rekorunu kırdı.

Kart, Pikachu karakterinin orijinal tasarımcısı Atsuko Nishida tarafından tasarlanmış ve enderliği sayesinde koleksiyoncuların ilgisini çekmişti.

SATIŞ 41 GÜN SONRA SONUÇLANDI

ABD’li içerik üreticisi ve güreşçi Logan Paul, 2021’de 5,2 milyon dolara satın aldığı kartı açık artırmayla satışa sundu. Satış, 41 gün sürdükten sonra sonuçlandı.

Kartı 16,5 milyon dolar karşılığında satın alan kişi ise eski ABD Başkanı Donald Trump döneminde iletişim direktörlüğü yapmış Anthony Scaramucci’nun oğlu A.J. Scaramucci oldu.

Bu satışla birlikte kart, Guinness Dünya Rekoru’na adını yazdırdı ve Pokemon tarihinin en değerli koleksiyon parçası oldu.

