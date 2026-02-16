Pokemon kartı tarihe geçti! 16,5 milyon dolara alıcı buldu
ABD’de açık artırmada satışa çıkan Pokemon koleksiyon kartı 16,5 milyon dolara alıcı buldu ve Guinness Dünya Rekoru’nu kırdı.
- Pokemon koleksiyon kartı 16,5 milyon dolara satıldı.
- Bu satışla "açık artırmayla satılan en pahalı koleksiyon kartı" dünya rekoru kırıldı.
- Kart, Pikachu'nun orijinal tasarımcısı Atsuko Nishida tarafından tasarlandı.
- Eski sahibi Logan Paul, kartı 2021'de 5,2 milyon dolara satın almıştı.
- Kartı, A.J. Scaramucci 16,5 milyon dolar karşılığında satın aldı.
- Satış, 41 gün süren bir açık artırma sonucunda gerçekleşti.
ABD’de Pokemon çizgi dizisinin koleksiyon kartı, 16,5 milyon dolara satılarak "açık artırmayla satılan en pahalı koleksiyon kartı" rekorunu kırdı.
Kart, Pikachu karakterinin orijinal tasarımcısı Atsuko Nishida tarafından tasarlanmış ve enderliği sayesinde koleksiyoncuların ilgisini çekmişti.
Pokemon şeklindeki atıştırmalık 3.2 milyon liraya satıldı
SATIŞ 41 GÜN SONRA SONUÇLANDI
ABD’li içerik üreticisi ve güreşçi Logan Paul, 2021’de 5,2 milyon dolara satın aldığı kartı açık artırmayla satışa sundu. Satış, 41 gün sürdükten sonra sonuçlandı.
Kartı 16,5 milyon dolar karşılığında satın alan kişi ise eski ABD Başkanı Donald Trump döneminde iletişim direktörlüğü yapmış Anthony Scaramucci’nun oğlu A.J. Scaramucci oldu.
Bu satışla birlikte kart, Guinness Dünya Rekoru’na adını yazdırdı ve Pokemon tarihinin en değerli koleksiyon parçası oldu.