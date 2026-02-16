Türkiye Gazetesi
Amedspor yeni teknik direktörünü açıkladı
Sinan Kaloğlu ile yollarını ayıran Amed Sportif Faaliyetler, teknik direktörlük görevine sezon sonuna kadar Mesut Bakkal'ın getirildiğini açıkladı.
Trendyol 1. Lig ekiplerinden Amed Sportif Faaliyetler, teknik direktörlük görevine Mesut Bakkal'ın getirildiğini duyurdu.
SEZON SONUNA KADAR GÖREVDE
Amed Sportif Faaliyetler'den yapılan açıklamada, "Kulübümüz, Futbol A Takımımızın teknik direktörlük görevi için Mesut Bakkal ile sezon sonuna kadar anlaşmaya varmıştır.
Mesut Bakkal’a kulübümüze hoş geldin diyor, görevinde başarılar diliyoruz." denildi.
SİNAN KALOĞLU İLE YOLLAR AYRILDI
Kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüzün yaptığı toplantı sonrasında A takımı hocamız Sinan Kaloğlu ve teknik ekibiyle yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Sinan Kaloğlu ve ekibine katkılarından dolayı teşekkür eder, bundan sonraki kariyerlerinde başarılar dileriz." ifadelerine yer verildi.
