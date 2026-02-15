Tamamen buzla kaplanan Kars'taki Çıldır Gölü'nde sıra dışı bir an yaşandı. Hava sıcaklığının sıfırın altında 23 dereceyi gördüğü bölgede, bir kadın ziyaretçi buzları kırdırarak dondurucu suya girdi.

Çıldır Gölü'nün yüzeyindeki yaklaşık 40 santimetrelik buz tabakası, balta ve küreklerle açıldı. "Eskimo" usulü balıkçılık yapılan bölgede açılan bu küçük pencere, bu kez balık tutmak için değil, adrenalin dolu bir yüzme deneyimi için kullanıldı.

Hazırlıklarını tamamlayan Hayriye Çetin isimli kadın, çevredeki meraklı bakışlar arasında dondurucu soğuk ve kar yağışına aldırış etmeden kendini gölün karanlık ve soğuk sularına bıraktı. Kadının suyun içinde sergilediği soğukkanlı tavırlar ise anbean kaydedildi.

Kaydedilen görüntülerde, suya girmeye hazırlanan Hayriye Çetin'in koluna ip bağlanması, daha sonra suya girmesi ve Çetin'in sudan çıkarılması yer alıyor.

