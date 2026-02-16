Trendyol Süper Lig'in 22. haftasındaki Kasımpaşa, konuk ettiği Fatih Karagümrük'ü 3-2 mağlup etti ve Teknik Direktör Emre Belözoğlu yönetiminde ilk galibiyetini elde etti. Aldığı galibiyetle düşme hattından çıkan lacivert beyazlı ekipte kiralık forma giyen İrfan Can Kahveci, bir gol ve bir asistle maça damga vuran isim oldu.

Trendyol Süper Lig'in 22. haftasındaki Kasımpaşa, Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük ile karşı karşıya geldi.

İRFAN CAN'DAN BİRER GOL VE ASİST

Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanan müsabakayı ev sahibi Kasımpaşa, 3-2'lik skorla kazandı.

Lacivertli beyazlılara galibiyeti getiren golleri 19. dakikada Kerem Demirbay, 62. dakikada Cenk Tosun ve 71. dakikada İrfan Can Kahveci kaydetti. Fatih Karagümrük'ün golleri ise 80. dakikada Filip Mladenovic ve 90+2. dakikada Ahmed Traore'den geldi.

Kasımpaşa'da kiralık olarak forma giyen milli oyuncu İrfan Can Kahveci, Cenk Tosun'un golünde asist yaparak iki gole katkıda bulundu.

Kasımpaşa - Fatih Karagümrük

BELÖZOĞLU İLE İLK 3 PUAN

Bu skorla Emre Belözoğlu yönetiminde ilk galibiyetini alan Kasımpaşa, 19 puanla 15. sırada yükseldi ve düşme hattından çıktı. Fatih Karagümrük ise 12 puanla ligin son sırada kaldı.

Kasımpaşa, Teknik Direktör Emre Belözoğlu yönetiminde çıktığı 8 lig maçında 4 mağlubiyet, 3 beraberlik ve bir galibiyet elde etti.

Emre Belözoğlu

MAÇTAN ÖNEMLİ ANLAR

14. dakikada Kasımpaşa gole yaklaştı. Ceza sahası dışında topla buluşan Kerem Demirbay'ın uzaktan vuruşunda kaleci Grbic'in çeldiği top, Mortadha'nın önünde kaldı. Bu futbolcunun kayarak şutunda top üst direğe çarparak oyun alanına geri döndü.

19. dakikada Kasımpaşa öne geçti. İrfan Can Kahveci'nin pasında sağ kanatta topla buluşan Mortadha, ceza sahasın dışındaki Kerem Demirbay'a pasını aktardı. Bu futbolcunun bekletmeden sert plasesinde meşin yuvarlak kalecinin solundan ağlarla buluştu: 1-0.

Karşılaşmanın ilk yarısı Kasımpaşa'nın 1-0 üstünlüğüyle sonuçlandı.

İrfan Can Kahveci

51. dakikada savunmanın hatasında topu kapan Cenk Tosun, meşin yuvarlağı Benedyczak'a kazandırdı. Bu futbolcunun yerden ortasında ceza sahası içinde topla buluşan İrfan Can Kahveci'nin sert şutunda kaleci Grbic gole izin vermedi.

62. dakikada Kasımpaşa farkı 2'ye çıkardı. Kazanılar serbest vuruşta İrfan Can Kahveci, kale sahası önüne ortaladı. Bu noktada iyi yükselen Cenk Tosun'un kafa vuruşunda top filelerle buluştu: 2-0.

71. dakikada fark 3'e çıktı. Sol kanatta topla buluşan Benedyczak'ın pasında soldan ceza sahasına giren İrfan Can Kahveci, Biracshi'den sıyrılıp kaleciyle karşı karşıya kaldı. Bu futbolcu, yakın mesafeden plase vuruşla topu ağlara yolladı: 3-0.

80. dakikada Fatih Karagümrük farkı 2'ye indirdi. Sol kanatta topla buluşan Larsson'un pasında soldan ceza sahasına giren Mladenovic, çaprazdan düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlara yolladı: 3-1.

90+2. dakikada Fatih Karagümrük golü buldu. Ceza sahası içi sağ çaprazında topla buluşan Verde'nin arka direğe ortasında meşin yuvarlağı kontrol eden Traore'nin çaprazdan sert şutunda top uzak köşeye gitti: 3-2.

Kasımpaşa, sahasında 3-2 galip gelerek teknik direktör Emre Belözoğlu yönetiminde ligdeki ilk galibiyetini aldı.

