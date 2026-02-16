Türkiye Gazetesi
Kasımpaşa'ya Fenerbahçe maçı öncesi kötü haber
Kasımpaşa forması giyen Claudio Winck, Fatih Karagümrük karşısında gördüğü sarı kart nedeniyle Fenerbahçe maçında cezalı duruma düştü.
Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında Kasımpaşa, Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük ile karşı karşıya geldi.
FENERBAHÇE'YE KARŞI YOK
Müsabakanın 33. dakikasında ev sahibi Kasımpaşa'da Claudio Winck, yaptığı faul sonrasında sarı kart gördü.
Winck bu sarı kartla birlikte bir sonraki hafta oynanacak Fenerbahçe maçında cezalı duruma düştü.
