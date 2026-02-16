Anadolu Ajansı
55 kişi 16 saat boyunca onu aradı! Acı haber 7 kilometre uzaktan geldi
Yozgat’ın Akdağmadeni ilçesinde kayıp olarak aranan 78 yaşındaki Alzheimer hastası Celal Haberci ölü bulundu. 55 kişilik ekip tarafından yapılan aramalar yaklaşık 16 saat sürdü.
Yozgat'ın Akdağmadeni ilçesinde evden ayrılan 78 yaşındaki Alzheimer hastası Celal Haberci, 16 saat süren arama çalışmaları sonucunda ölü bulundu.
- 78 yaşındaki Alzheimer hastası Celal Haberci, gece evden ayrıldı.
- Yakınlarının ihbarı üzerine jandarma, AFAD ve İHAKUT'tan oluşan 55 kişilik ekip arama başlattı.
- Yaklaşık 16 saat süren arama çalışmaları sonucunda Haberci, köye 7 kilometre uzaklıkta ölü olarak bulundu.
- Cenazesi Akdağmadeni Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Yozgat’ın Akdağmadeni ilçesinde yaşayan 78 yaşındaki Alzheimer hastası Celal Haberci, gece 01.30 sıralarında evden ayrıldı. Yakınları kendisine ulaşamayınca durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.
İhbar üzerine bölgede, jandarma, AFAD ve İHAKUT Havacılık Spor Kulübü üyelerinden oluşan 55 kişilik ekip arama çalışması başlattı.
16 SAAT BOYUNCA ARADILAR
Yaklaşık 16 saat süren arama sonucunda Haberci, köye 7 kilometre uzaklıktaki arazide ölü olarak bulundu. Cenaze, Akdağmadeni Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
