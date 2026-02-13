Nevşehir’de cansız bedeni kayalıklarda bulunan 19 yaşındaki Sümeyye Satılmış’ın kuzeni ‘cinayet’ iddiasında bulundu. Kayıp ihbarının geç yapılmasına dikkat çeken Kübra Satılmış “Saat 18.00 sularında kayıp olduğu anlaşılıyor ama gece 02.00’ye kadar neden polise resmi bildirim yapılmıyor? “Saatler boyunca neler yapıldı? dedi.

Nevşehir’de kaybolduktan 12 saat sonra Kahveci Dağı’ndaki kayalıklarda cansız bedeni bulunan 19 yaşındaki Sümeyye Satılmış’ın ailesi genç kızın öldürüldüğünü iddia etti. Baba Mustafa Satılmış ise kızının ölümüyle ilgili şüpheleri bulunduğunu belirterek bazı kişilerden şikayetçi olduğunu söyledi.

Genç kızın amcasının kızı Kübra Satılmış "Evin dağınık olduğunu ve kapının açık olduğunu biliyorsunuz. Saat 18.00 sularında kayıp olduğu anlaşılıyor ama gece 02.00’ye kadar neden polise resmi bildirim yapılmıyor? O saat aralığında neler yapıldı?” diye sordu.

Sümeyye Satılmış’a ne oldu? Sır ölümde kayıp 8 saat: Korkunç ‘cinayet’ iddiası

“YOLA ÇIKTIĞI KAMERADA GÖRÜLÜYOR”

Sümeyye’nin intihar etmediğini savunan Kübra Satılmış, şöyle konuştu:

"İfadelerde anlatılanlarla bizim olay yerinde gördüklerimiz birbiriyle örtüşmüyor. Özellikle Sümeyye’nin Kahveci dağına çıktığı güvenlik kameralarından çok net bir şekilde görülüyor. Görüntülerde Sümeyye’nin kayalık yamaçtan tekrar indiğini düşünüyoruz. Ayrıca şu ana kadar incelenen kamera görüntüleri Sümeyye’nin Kahveci dağında görüldüğü ana kadar olan kısımları içeriyor. Ancak görüntülerin devamında yaklaşık 45 dakika sonrasında Kahveci dağının alt kısmında bulunan ve Kilise yolu olarak bilinen noktada tekrar görülüyor. Sümeyye bu görüntüde de Kahveci dağı istikametinden geldiği ve yola çıktığı çok açık bir şekilde görülüyor. Olaydan sonraki güvenlik ve KGYS kameralarının tekrar detaylı incelenmesini istiyoruz.

“SAATLERCE NE YAPILDI?”

Satılmış, kayıp ihbarının neden geç yapıldığına dikkat çekerek “Saatler boyunca neler yapıldı? Evinde bulunan alkol şişelerine bakıldığında o kadar içkiyi bir insanın içmiş olma ihtimali yok. İçse bile sarhoş olacağından evden çıkması mümkün değil" dedi.

“KAPI KİLİTLİ, EV DAĞINIKTI”

Öte yandan Sümeyye'nin dayısı Salim Yılmaz, ifade verdi. Dayı Yılmaz, Sümeyye ile en son 1 Şubat’ta görüştüğünü, olay günü telefonla ulaşamadığını ve akşam saatlerinde eve gittiğinde kapının kilitli ve evin dağınık olduğunu fark ettiğini söyledi.

BİR GÜN ÖNCE TARTIŞMIŞLAR

Sümeyye’nin erkek arkadaşı İsmail Aytekin ise yaklaşık iki aydır birlikte olduklarını, aralarında zaman zaman tartışmalar yaşandığını ve olaydan bir gün önce kıskançlık nedeniyle tartıştıklarını söyledi. Aytekin, Sümeyye’nin maddi sıkıntıları bulunduğunu ve zaman zaman moral bozukluğu yaşadığını belirtti.

Sümeyye’nin arkadaşı Zülfiya Abdurassulova da olay günü görüntülü konuştuklarını, Satılmış’ın Kale civarında olduğunu söylediğini ve akşam saatlerinden sonra kendisine ulaşamadığını ifade etti.

Sümeyye'nin kuzeni Kübra Satılmış

6 AYDIR RESEPSİYONDA ÇALIŞIYORMUŞ

Çalıştığı iş yerinin sahibi Süleyman A. ise Satılmış’ın yaklaşık 6 aydır gece resepsiyonisti olarak çalıştığını, iş yerinde ciddi bir problemi olmadığını söyledi.

NE OLMUŞTU?

Olay, 3 Şubat tarihinde meydana geldi. Ailesi tarafından kayıp ihbarı yapılan Sümeyye Satılmış için polis ekipleri arama çalışması başlattı. Güvenlik kameralarında genç kızın Kahveci Dağı civarında görüldüğü tespit edildi. Bölgede yapılan arama çalışmalarında Satılmış’ın cansız bedeni kayalık alanda bulundu. İlk değerlendirmelerde yüksekten düşme ihtimali üzerinde durulurken, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için cenaze otopsiye gönderildi. Genç kız, işlemlerin ardından toprağa verildi.

Sümeyye Satılmış’ın amcasının kızı Kübra Satılmış, kayıp haberini 4 Şubat Çarşamba günü sabah saatlerinde basında çıkan haberlerden öğrendiklerini belirterek, "Hemen karakola gittik. Dedesiyle, anneannesiyle, kız kardeşiyle, sevgilisiyle ve en yakın arkadaşıyla görüştük. Ancak anlatılanlarla cesedi bulduğumuz yerdeki durum hiçbir şekilde birbiriyle örtüşmüyor" dedi.

