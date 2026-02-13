Kim Milyoner Olmak İster’in son bölümünde yaşananlar, hem stüdyodaki izleyicileri hem de ekran başındakileri şaşkına çevirdi. Yarışmanın sunuculuğunu üstlenen Oktay Kaynarca’nın karşısına çıkan yarışmacı Zeynep Hindistan, henüz ilk soruda yaşadığı heyecanla geceye damgasını vurdu.

Kim Milyoner Olmak İster yayınlanan son bölümüyle çok konuşuldu. Yarışmacıya açılış sorusu olarak, “Türkiye'de üniversiteye giriş sınavlarına girenler sınav esnasında hangisini kullanabilir?” diye yöneltildi.

İLK SORUDA JOKER…

Soru karşısında büyük bir heyecan yaşayan Zeynep Hindistan, şıklar arasında kararsız kaldı. Sürenin ilerlemesiyle birlikte stres seviyesi artan genç yarışmacı, risk almamak adına seyirci joker hakkını kullanma kararı aldı. Daha ilk soruda joker kullanmak isteyen isim stüdyodaki izleyiciler arasında kısa süreli bir şaşkınlığa neden oldu.

YÜZDE 96’LIK OYLA DOĞRU CEVAP GELDİ

Seyirci oylamasında izleyicilerin yüzde 96’sı doğru cevap olarak “D- Numaralı gözlük” seçeneğini işaretledi. Bu oran, yarışmacının karar vermesini kolaylaştırdı. Gelen sonuçlara güvenen Hindistan, tercihini D şıkkından yana kullandı.

İLK SORUNUN STRESİNİ AŞTI

İlk soruda yaşadığı kritik anı geride bırakan Hindistan, ilerleyen sorularda daha kontrollü ve özgüvenli bir performans sergiledi. Heyecanını büyük ölçüde yenmeyi başaran yarışmacı, doğru cevaplarla ilerleyerek ikinci baraj olan 50 bin TL seviyesine kadar ulaşmayı başardı.

