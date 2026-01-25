ATV ekranlarının sevilen bilgi yarışması Kim Milyoner Olmak İster'de 25 Ocak Pazar günü yarışmacıya yöneltilen 100 bin TL değerindeki "Filofobi'den muzdarip olan biri hangisinden korkar?" sorusu arama motorlarında araştırılıyor.

Ünlü sunucu Oktay Kaynarca'nın ATV ekranlarında sunduğu Kim Milyoner Olmak İster, izleyicileri ekrana kilitlemeye devam ediyor. Programın 25 Ocak 2026 pazar günkü bölümünde, yarışmacıya yöneltilen "Filofobi'den muzdarip olan biri hangisinden korkar?" sorusu, izleyiciler tarafından merak edildi.

Filofobiden muzdarip olan biri hangisinden korkar? Kim Milyoner Olmak İsterde soruldu

SORU: "Filofobi"den muzdarip olan biri hangisinden korkar?

A: Gemilerden

B: Âşık olmaktan

C: Fiillerden

D: Yabancı dil öğrenmekten

Cevap: B

Haberle İlgili Daha Fazlası