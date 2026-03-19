İçişleri Bakanlığı, jandarma ekiplerince 18 ilde düzenlenen operasyonlara ilişkin son durum hakkında bilgi verdi. 'Nitelikli dolandırıcılık ve yasa dışı bahis' suçlarına yönelik operasyonlarda 118 şüphelinin yakalandığı belirtildi.

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, şüphelilerden 67'sinin tutuklandığı ifade edildi.

Açıklamada şöyle denildi:

Jandarma Genel Komutanlığı KOM ve Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlıkları, MASAK ve Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde İl Jandarma Komutanlıklarımız tarafından 18 il merkezli operasyonlar gerçekleştirildi. 'Nitelikli dolandırıcılık ve yasa dışı bahis' suçlarına yönelik jandarmamız tarafından düzenlenen operasyonlarda 5.3 milyar lira işlem hacmi bulunan 118 şüpheli yakalandı. 67'si tutuklandı, 40'ı hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Diğerlerinin işlemleri devam ediyor. Şüphelilerin yasa dışı bahis oynattıkları, suçtan elde edilen paranın nakline aracılık ettikleri ve sosyal medya hesapları üzerinden sahte ilanlarla vatandaşlarımızı dolandırdıkları tespit edildi.