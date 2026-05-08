CHP'li Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal'ın AK Parti'ye geçeceği iddiası CHP'de krize neden oldu. Köksal'a yakınlığıyla bilinen Afyonkarahisar Merkez İlçe Başkanı Murat Albayrak görevden alındı.

CHP'deki geleceği sık sık tartışma konusu olan Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal hakkında önceki gün dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı.

KÖKSAL CEPHESİ SESSİZ

Burcu Köksal'ın önümüzdeki hafta AK Parti'ye geçeceği, rozetini ise Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın takılacağı öne sürüldü. Köksal cephesi sessizliğin korurken CHP Ankara Milletvekili Umut Akdoğan, CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır ile Afyonkarahisar Belediyesi önünde olacaklarını duyurdu.

İLÇE BAŞKANINI GÖREVDEN ALDILAR

Öte yandan CHP'den dikkat çeken bir hamle daha geldi. Burcu Köksal’a yakınlığıyla bilinen ve protestoya katılmayan Afyonkarahisar Merkez İlçe Başkanı Murat Albayrak görevden alındı.

Burcu Köksal - CHP lideri Özgür Özel

"SEÇMENİN BEKLENTİSİNE UYGUN DAVRANMALI"

Dün de söz konusu iddia siyaset kulislerini hareketlendirirken Afyonkarahisar İl Başkanlığı'ndan açıklama gelmişti.

Resmi sosyal medya hesabından yayınlanan açıklamada, "Cumhuriyet Halk Partisi çatısı altında halkın iradesiyle seçilen belediye başkanımızın, kendisine destek veren vatandaşlarımızın güven ve beklentilerine uygun bir duruş sergilemesi en temel sorumluluğudur. Bizler; seçmenin ortaya koyduğu iradenin korunmasından, Cumhuriyet Halk Partisi'nin temsil ettiği siyasi çizginin sürdürülmesinden yana tavır almaya devam edeceğiz. Başkanımızın, Mustafa Kemal Atatürk'ün partisi olan CHP'nin kimliği ve halkın kendisine emanet ettiği irade doğrultusunda hareket ettiği sürece CHP Afyonkarahisar Örgütleri olarak yanında durmaya devam edeceğimizi kamuoyuna saygıyla bildiririz." ifadeleri yer almıştı.

BURCU KÖKSAL KİMDİR?

Burcu Köksal, 1980 yılında Afyonkarahisar'da dünyaya geldi. İlk ve orta öğrenimini Afyonkarahisar'da tamamlayan Köksal, daha sonra İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ni bitirdi. Ardından Afyonkarahisar Barosu'na kayıtlı olarak avukatlık mesleğine başladı.

Afyonkarahisar Barosu Kadın ve Çocuk Hakları Komisyonu ve Staj Komisyonu'nda görev alan Burcu Köksal, başta Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği Afyonkarahisar İl Yönetim Kurulu üyeliği olmak üzere çeşitli sivil toplum kuruluşlarında faaliyet gösterdi.

Burcu Köksal, CHP Afyonkarahisar İl Kadın Kolları Başkanlığı görevinin ardından partisinde 25, 26 ve 27. Dönem Afyonkarahisar Milletvekili seçildi. 28. Dönem CHP Grup Başkanvekilliği görevini üstlenen Köksal, 31 Mart 2024 Mahalli ve İdari Yerel Seçimleri’nde Afyonkarahisar Belediye Başkanı seçilerek aynı zamanda şehrin ilk kadın belediye başkanı oldu.

Burcu Köksal, evli ve bir çocuk annesidir.

