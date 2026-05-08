Düğün öncesi kiralama krizi! Şikayetler artıyor: Parayı peşin aldılar, yırtık elbise gönderdiler — #ŞikayetHattı
Düğün masraflarını azaltmak isteyen çiftlerin yöneldiği kiralama sistemi, bazı vatandaşlar için mağduriyete dönüşüyor. Peşin ödeme sonrası yırtık elbise, farklı araç ve eksik ürün teslimi şikayetleri son zamanlarda oldukça arttı.
- Vatandaşlar, otomotiv, eşya ve elbise gibi birçok kalemde kiralama yoluna gitmektedir.
- Kiralık abiye ve gelinlik firmalarının, denenmekten deforme olmuş ve yırtık elbiseleri kuru temizleme yapmadan teslim etmesi gelin adaylarını mağdur etmektedir.
- Laidee Couture isimli firma, parayı peşin alıp yırtık elbise teslim ettiği iddiasıyla gündeme gelmiştir.
- Mağdur gelin adayları, firmaların geç dönüş yapması, suçu başka çalışanlara atması ve ücret iadesi taleplerini yanıtsız bırakmasıyla oyalanmaktadır.
- Benzer mağduriyetler gelin arabası, mobilya, beyaz eşya ve organizasyon ekipmanları kiralamada da yaşanmaktadır.
- Uzmanlar, kiralama yapmadan önce firma hakkında detaylı araştırma yapılması, sosyal medya yorumlarının incelenmesi ve yazılı sözleşme talep edilmesi gerektiğini belirtmektedir.
GÖZDE NUR BAYAR - Evlilik hazırlığında olan çiftlerin en heyecanlı dönemlerinden biri elbette nişan-düğün süreci... Ancak bu süreçte gençlerin en çok şikayet ettiği konularında başında maddi zorluklar, verilen sözlerin tutulmaması ve yaşanan aksaklıklar geliyor.
Yükünü hafifletmek isteyen vatandaşlar ise otomotiv, eşya ve elbise gibi birçok kalemde kiralama yoluna gidiyor.
PARAYI PEŞİN ALIP YIRTIK ELBİSE GÖNDERİYORLAR
Kadınların bir çoğu günümüzde abiye ve gelinlik kiralayarak zamandan ve paradan tasarruf etme, her özel günde farklı elbise giyme şansına sahip oluyor. Ancak bu avantajlarının yanı sıra kimi firmaların denenmekten deforme olmuş elbiseleri yırtık, sökük şekilde kuru temizleme bile yapmadan teslim etmesi birçok gelin adayını mağdur ediyor.
LAİDEE COUTURE MAĞDUR GELİN ADAYINI GÜNLERCE OYALADI
Türkiye Gazetesi olarak ulaştığımız mağdurlardan biri nişan, kına, söz, düğün ve davetler için abiye elbiseler kiraladığını iddia eden Laidee Couture isimli firmanın, parayı peşin alıp son gün yırtık elbise teslim ettiğini söyledi.
En özel gününün rezil edildiğini belirten genç kadın, marka sahibi Esra Cesur Yazıcı'nın kendisine dönmediğini belirterek başından geçenleri şu sözlerle anlattı:
"Özürleri kabahatlerinden daha büyük oldu. Bütün suçu işten ayrılmış bir çalışanın üzerine atıp ilgilenmediler. Şikayetimi fotoğraflarla ilettiğim mesaja ertesi gün, 'Yoğunluktan dönemedik elbiseyi teslim edebilirsiniz' diyerek döndüler. Sonra da bu mesajı atan kişinin de işe yeni girdiğini söylediler. İşe yeni başlamakla okuduğunu anlamamak arasında epey bir fark olduğuna inanıyorum. Ücret iadesi talebine ise geri dönüş sağlayacaklarını söyleyip günlerce oyaladılar. Ancak ne tatmin edici bir özür ne de iade oldu."
GELİN ADAYLARINI SON ANDA ORTADA BIRAKIYORLAR
Şikayetvar üzerinden de firma ile yaşadıkları kötü deneyimleri anlatan gelin adaylarının aynı durumdan muzdarip olduğu görüldü. Bir kullanıcı; 9.500 TL peşin para karşılığında elbise kiraladığını ancak son gün mağdur edildiğini belirterek, "Teslim almaya gittiğimde elbisenin vaat edildiği gibi kuru temizlemesinin yapılmadığını, ürünün daha önce kullanılmış ve deforme olmuş halde olduğunu gördüm. Hiçbir şey yapmadılar ve yaşadığım bu durum, zaman açısından da beni ciddi şekilde mağdur etti" ifadelerini kullandı.
Yine bir diğer mağdur da kendisini şoke eden bir cevap aldığını belirterek "Mağazada denerken boyu ve duruşu bana tam olurken, teslim edilen elbisenin boyu denediğim elbiseden çok daha uzundu ve kollarında bariz dikiş hataları vardı. Bana 'Evinizde diktirebilirsiniz' şeklinde bir öneride bulundular" şeklinde konuştu.
LÜKS ARAÇ KİRALIYOR, BAMBAŞKA BİR MODEL GELİYOR
Bazı çiftler ise düğün günü için kiraladıkları lüks araçların fotoğraflardaki araçlarla aynı olmadığını, bakımsız ve arızalı otomobiller gönderildiğini öne sürerek şikayetçi oluyor. Araçların geç teslim edilmesi de en özel günlerinde insanların “Hayatımızın en önemli gününde stres yaşadık” demesine neden oluyor.
İNTERNET SİTESİNDEKİ GÖRSELLE GÖNDERİLEN ÜRÜN FARKLI ÇIKIYOR
Eşya kiralama tarafında ise özellikle kısa süreli ev kurmak isteyen çiftlerin; çizik, eksik parçalı ya da arızalı ürünlerle karşı karşıya kaldığı belirtiliyor. Teslim edilen ürünlerin internet sitesindeki görsellerden farklı olduğunu ifade eden kullanıcılar, iade ve değişim süreçlerinde firmalara ulaşamadıklarını aktarıyor.
BU NOKTALARA DİKKAT!
Uzmanlar ise vatandaşların mağdur olmamak adına kiralama yapmadan önce firma hakkında detaylı araştırma yapması, sosyal medya yorumlarının yanı sıra bağımsız şikayet platformlarını incelemesi ve mutlaka yazılı sözleşme talep etmesi gerektiğinin altını çiziyor. Özellikle ürün teslimi sırasında fotoğraf ve video kaydı alınmasının, muhtemel anlaşmazlıklarda önemli bir delil niteliği taşıdığı da vurgulanıyor.
Tüketici hakları konusunda çalışan hukukçular da; ayıplı hizmet ya da ürün teslim edilmesi durumunda vatandaşların Tüketici Hakem Heyeti’ne başvurma hakkı bulunduğunu hatırlatıyor. Uzmanlara göre düğün sezonunun yaklaşmasıyla birlikte benzer mağduriyetlerin artmaması için denetimlerin sıklaştırılması gerekiyor.