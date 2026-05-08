Netflix’in dikkat çeken yerli yapımlarından “Kimler Geldi Kimler Geçti” yeni sezonuyla yeniden izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Serenay Sarıkaya’nın başrolünde yer aldığı dizinin 3. sezon yayın saati ve yeni bölümlerine ilişkin detaylar araştırılıyor. Peki, Kimler Geldi Kimler Geçti 3. sezon saat kaçta çıkacak?

Modern ilişkileri ve şehir hayatındaki karmaşık duygusal dengeleri konu alan “Kimler Geldi Kimler Geçti”, 3. sezonuyla yeniden gündemde. Netflix’in resmi duyurusunun ardından gözler dizinin platformdaki yayın saatine çevrilirken, yeni sezona dair fragman ve oyuncu kadrosu da sosyal medyada konuşulmaya devam ediyor.

KİMLER GELDİ KİMLER GEÇTİ 3. SEZON SAAT KAÇTA ÇIKACAK?

Netflix tarafından yapılan resmi açıklamaya göre “Kimler Geldi Kimler Geçti” 3. sezon bölümleri 8 Mayıs 2026 tarihinde yayınlanması bekleniyordu. Sabah saatleri itibarıyla dizinin yeni sezonu Netflix kütüphanesinde erişime açıldı.

Yeni sezon fragmanında Leyla’nın hayatındaki değişim Cem Murathan'ın geri dönüşü ön plana çıkıyor. Senaryosunu Ece Yörenç’in kaleme aldığı dizinin yönetmen koltuğunda ise Bertan Başaran yer alıyor. Ay Yapım imzalı yapımın önceki sezonları yayınlandığı dönemde Netflix Türkiye’de uzun süre en çok izlenen diziler arasında kalmıştı.

KİMLER GELDİ KİMLER GEÇTİ 3. SEZON OYUNCULARI

Serenay Sarıkaya (Leyla)

Fatih Artman

Hakan Kurtaş

Metin Akdülger

Boran Kuzum

Ahmet Rıfat Şungar

Meriç Aral

Esra Ruşan

Efe Tunçer

Kamil Güler

Gülcan Arslan

