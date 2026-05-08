Eskişehir'de 20 yaşındaki M.D., iddiaya göre zorla evine girdiği komşusu 86 yaşındaki İbrahim Akça'yı merdivenlerden aşağıya attı. Talihsiz adam, komşusunun elinden çevredekilerin yardımıyla kurtuldu. Yaşadığı korku dolu anları anlatan Akça, "Bana dayak attı, kafama, gözüme vurdu. Kaburgalarım kırık" dedi.

Eskişehir'in Tepebaşı ilçesi Fevziçakmak Mahallesi Hazine Sokak üzerinde ikamet eden 86 yaşındaki İbrahim Akça, geçtiğimiz günlerde evinde dinlendiği esnada iddiaya göre saldırıya uğradı. Komşusu olan şahıs 20 yaşındaki M.D., eve girip İbrahim Akça'ya saldırdı. Yatağından çıkan yaşlı adamı merdivenlerden atan M.D., Akça'nın kafasına vurdu. Yine iddiaya göre yerdeki kütükle yaşlı adamın kafasına vuracağı sırada arkadaşları tarafından durdurulan gencin elinden kurtulan İbrahim Akça, esnaftan yardım talep etti.

Eskişehir'de feci olay! 86 yaşındaki adam merdivenden atılıp darbedildi

YAŞLI ADAMIN KABURGASI KIRILDI

Kaburgası kırılan, kafasından ve gözünde morluklar olan İbrahim Akça, olay yerine gelen ambulans ile Eskişehir Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Ellerine dikiş atılan Akça, darp raporu aldı. Akça ve ailesi saldırgandan şikâyetçi olsa da iddialarına göre olay karışan genç işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. Şahıstan şikâyetçi olan aile ise adli sürecin peşini bırakmayacaklarını söyledi. Aynı şahsın yaşlı adamı daha önce de darbettiği fakat aile özür dilediği için davacı olmaktan vazgeçildiği öne sürüldü.

"BANA DAYAK ATTI, KAFAMA, GÖZÜME VURDU"

Olay anını anlatan İbrahim Akça ise şu ifadeleri kullandı:

"Kapıya bir vurdu açıldı. Beni merdivenden çıkacak oldum, çıkamadım eve. Beni yakamdan tuttu, getirdi şurada yere yatırdı. Bana dayak attı, kafama, gözüme vurdu. Kaburgalarım kırık, komşu esnafa gittim durumu anlattım. Ambulansa telefon etti, beni hastaneye götürdüler. Orada parmağıma dikiş yaptılar birkaç tane film çektiler."

