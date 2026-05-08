Mourinho'nun Trabzonspor'dan istediği futbolcu açıklandı: 4 kulüpten teklif var
Trabzonspor Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan, transfer gündemine dair çarpıcı açıklamalarda bulundu. Doğan, teknik direktörlüğünü Jose Mourinho'nun yaptığı Benfica'nın talip olduğunu oyuncuyu da bizzat duyurdu.
Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, Brezilyalı golcü Felipe Augusto'ya 4 kulüpten teklif olduğunu ve bu takımlardan birinin Benfica olduğunu belirtti.
- Augusto, Temmuz 2025'te 5 milyon euro bonservis bedeliyle Cercle Brugge'den transfer edildi.
- Başkan Ertuğrul Doğan, Augusto'ya 4 kulüpten teklif geldiğini açıkladı.
- Teklif yapan kulüplerden birinin Jose Mourinho yönetimindeki Benfica olduğu ifade edildi.
- Trabzonspor Başkanı, daha önce Benfica'ya transfer olan Sidny Lopes Cabral ile de ilgilendiklerini ancak oyuncunun transferinin gerçekleştiğini belirtti.
Ertuğrul Doğan, Temmuz 2025'te Belçika ekibi Cercle Brugge'den 5 milyon euro bonservis karşılığında transfer edilen Felipe Augusto'ya 4 kulüpten teklif olduğunu belirtti.
"BENFICA, AUGUSTI'YU İSTİYOR"
A Spor canlı yayınında açıklamalarda bulunan Trabzonspor Başkanı, 22 yaşındaki Brezilyalı forvete Jose Mourinho yönetimindeki Benfica'nın da teklif yaptığı ifade etti: Felipe Augusto'ya 4 kulüpten teklif var, bir tanesi de Benfica.
"İZLEME EKİBİMİZİN ONAYI VARDI"
Benfica'ya transferi gerçekleşen Sidny Lopes Cabral'la da daha önce ilgilendiklerini dile getiren Doğan, "Cabral bizim izleme ekibimizin beğendiği bir oyuncu, bu gerçek. İzleme ekibinin onayı vardı ancak oyuncunun Benfica'ya transferi gerçekleşmişti" dedi.
