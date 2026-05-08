Trabzonspor Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan, transfer gündemine dair çarpıcı açıklamalarda bulundu. Doğan, teknik direktörlüğünü Jose Mourinho'nun yaptığı Benfica'nın talip olduğunu oyuncuyu da bizzat duyurdu.

Ertuğrul Doğan, Temmuz 2025'te Belçika ekibi Cercle Brugge'den 5 milyon euro bonservis karşılığında transfer edilen Felipe Augusto'ya 4 kulüpten teklif olduğunu belirtti.

"BENFICA, AUGUSTI'YU İSTİYOR"

A Spor canlı yayınında açıklamalarda bulunan Trabzonspor Başkanı, 22 yaşındaki Brezilyalı forvete Jose Mourinho yönetimindeki Benfica'nın da teklif yaptığı ifade etti: Felipe Augusto'ya 4 kulüpten teklif var, bir tanesi de Benfica.

"İZLEME EKİBİMİZİN ONAYI VARDI"

Benfica'ya transferi gerçekleşen Sidny Lopes Cabral'la da daha önce ilgilendiklerini dile getiren Doğan, "Cabral bizim izleme ekibimizin beğendiği bir oyuncu, bu gerçek. İzleme ekibinin onayı vardı ancak oyuncunun Benfica'ya transferi gerçekleşmişti" dedi.

