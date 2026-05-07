Trendyol Süper Lig'in 33'üncü haftasında Beşiktaş ile Trabzonspor, TÜPRAŞ Stadyumu'nda kozlarını paylaşacak. Hazırlılarını sürdüren bordo-mavili ekibin teknik patronu Fatih Tekke, sahaya süreceği 11'i netleştirmeye başladı.

STOPER İKİLİSİ NWAIWU-SALİH

Beşiktaş karşısında kaleyi Andre Onana olacak. Savunma hattının solunda Mathias Lovik, sağında Ozan Tufan görev alacak. Stoper tandeminde ise Chibuike Nwaiwu ile Salih Malkaçoğlu forma giyecek.

MUÇİ ESKİ TAKIMINA KARŞI

TRT Spor'da yer alan habere göre; Karadeniz ekibinin merkez orta sahasında Tim Jabol Folcarelli ve Christ Oulai görev alacak. Kanatlarda Ernest Muçi ile Oleksandr Zubkov'un süre alması bekleniyor.

Süper Lig'de bitime 2 hafta kala 66 puanla 3'üncü sırada yer alan Trabzonspor'da Fatih Tekke, forvet hattında Paul Onuachu ile Felipe Augusto'ya görev vermeyi planlıyor.

