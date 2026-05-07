Teknik direktörlüğünü Jose Mourinho'nun yaptığı Benfica'nın, sezon sonunda forvetler Vangelis Pavlidis ve Franjo Ivanovic'le yollarını ayırabileceği; Trabzonspor'da başarılı performans sergileyen Brezilyalı forvet Felipe Augusto'yu gündemine aldığı konuşuluyor.

Süper Lig'de Fatih Tekke yönetiminde 66 puanla 3'üncü sırada bulunan Trabzonspor'un yıldız ismi Felipe Augusto hakkında flaş bir transfer iddiası ortaya atıldı.

Felipe Augusto

BONSERVİSİ 15-20 MİLYON EURO

Portekiz basınından Record'un haberine göre; Jose Mourinho yönetimindeki Benfica, forvet hattı için Brezilyalı oyuncuyu gündemine aldı. Augusto için 15 ila 20 milyon euro arasında yatırım gerekebileceği belirtildi.

Haberde, Vangelis Pavlidis ve Franjo Ivanovic'in ayrılık durumlarının yakından takip edildiği belirtilirken, Trabzonspor forması giyen 22 yaşındaki futbolcunun muhtemel alternatifler arasında yer aldığı aktarıldı.

Benfica, Portekiz Ligi'nde bitime 2 hafta kala lider Porto'nun 9 puan gerisinde ikinci sırada yer alıyor.

TRABZONSPOR PERFORMANSI

Güncel piyasa değeri 10 milyon euro olarak gösterilen Felipe Augusto, Trabzonspor forması giydiği 37 maçın 31'inde ilk 11'de yer aldı. 2606 dakika sahada kalan genç golcü, 15 gol kaydetti.

