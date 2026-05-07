Türkiye, ulaştırma dünyasının en prestijli platformu olan Uluslararası Ulaştırma Forumu'nun (ITF) 2027 dönem başkanlığına oy birliği ile seçildi.

Türkiye, ulaştırma politikalarının dünya genelindeki rotasını belirleyen önemli bir görevi daha üstlendi. Son yıllarda hayata geçirdiği mega projeler ile stratejik konumunu uluslararası arenada tescilleyen Türkiye, Uluslararası Ulaştırma Forumu’nun (ITF) 2027 dönem başkanlığına oy birliği ile seçildi.

Almanya’nın Leipzig kentinde düzenlenen Uluslararası Ulaştırma Forumu'na (ITF) katılan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye’nin ITF’nin 2027-2028 dönem başkanlığına seçildiğini duyurdu.

Türkiye, Uluslararası Ulaştırma Forumu’nun 2027 dönem başkanlığına seçildi

“TARİHİ BİR GURURU YAŞIYORUZ”

Bakan Uraloğlu "Uluslararası Ulaştırma Forumu (ITF) 2026 Zirvesi Ulaştırma Bakanları Konseyi’nde, ülkemiz adına tarihi bir sorumluluğu üstlenmenin gururunu yaşıyoruz. Türkiye, ulaştırma dünyasının en güçlü ve en saygın platformlarından biri olan Uluslararası Ulaştırma Forumu’nun (ITF) 2027 Dönem Başkanlığına oy birliği ile seçildi. Bu görev; yalnızca ülkemize duyulan güvenin değil, son yıllarda hayata geçirdiğimiz dev ulaştırma yatırımlarının, küresel ölçekte kurduğumuz güçlü lojistik ağların ve vizyoner projelerimizin de uluslararası düzeyde tescilidir" dedi.

Türkiye'nin 1953 yılında ITF'in kurucu üyeleri arasında yer aldığını ve 2009 yılında da başkanlık görevini başarıyla yürüttüğünü hatırlatan Bakan Uraloğlu "Türkiye, sadece bir transit ülke değil, böeleri, pazarları ve insanları birbirine bağlayan stratejik bir merkezdir" dedi.

"TÜRKİYE STRATEJİK BİR MERKEZ"

Uraloğlu, Türkiye’nin jeopolitik önemine şöyle dikkat çekti:

Türkiye; Avrupa, Asya ve Orta Doğu’nun kesişim noktasında sadece bir transit ülke değil, bölgeleri, pazarları ve insanları birbirine bağlayan stratejik bir merkezdir. Bu konum, bize kıtalar arasında dayanıklı ve kesintisiz ulaştırma bağlantıları sağlama sorumluluğu yüklemektedir. Küresel tedarik zincirlerinin yeniden şekillendiği bu dönemde; jeopolitik riskler, iklim değişikliği ve dijital dönüşüm ulaştırma politikalarını yeniden tanımlıyor.

"TÜRKİYE ARTIK KARAR MASASINDA"

Sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada şunları söyledi:

Asya ile Avrupa’yı buluşturan Türkiye; artık sadece koridorların merkezinde değil, küresel ulaştırma politikalarının da karar masasında yer almaktadır. Türkiye Yüzyılı vizyonuyla; ulaştırmada yön çizen, standart belirleyen ve geleceğin mobilite ekosistemine liderlik eden ülkelerden biri olmaya kararlılıkla devam edeceğiz.

URALOĞLU’NDAN KRİTİK TEMASLAR

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, sosyal medya hesabından dün yaptığı paylaşımda Uluslararası Ulaştırma Forumu (ITF) 2026 Zirvesi kapsamında, ulaştırma alanında küresel iş birliklerini güçlendirecek temaslarda bulunduklarını açıklamıştı. Bakan Uraloğlu, Uluslararası Karayolu Taşımacılığı Birliği Genel Sekreteri Sayın Umberto de Pretto ve Uluslararası Toplu Taşıma Birliği Genel Sekreteri Mohamed Mezghani ile bir araya gelmişti.

Uraloğlu “Karayolu taşımacılığından şehir içi ulaşıma, sürdürülebilirlikten dijitalleşmeye uzanan geniş bir yelpazede iş birliği imkânlarını ele aldık. Küresel tedarik zincirlerinde karayolu taşımacılığının stratejik rolünü, sınır ötesi geçişlerde hız ve güvenliği artıracak yeni nesil çözümleri değerlendirdik. Türkiye’nin lojistik koridorlardaki merkez ülke konumunu güçlendirecek; dijitalleşme, yeşil dönüşüm ve kesintisiz ticaret akışı odağında ortak bir vizyon ortaya koyduk” demişti.

