İran’ın savaş sürecinde Orta Doğu’daki ABD üslerine yönelik saldırılarının, resmi açıklamalarda belirtilenden çok daha geniş çaplı bir yıkıma yol açtığı ortaya çıktı. Washington Post tarafından uydu görüntülerine dayandırılarak yapılan inceleme, en az 228 yapı ve askeri ekipmanın zarar gördüğünü ya da tamamen imha edildiğini gözler önüne serdi.

Washington Post, İran’ın yayımladığı 100’den fazla yüksek çözünürlüklü uydu görüntüsünü Avrupa Birliği’nin Copernicus uydu verileri ve ticari uydu görüntüleriyle karşılaştırarak kapsamlı bir analiz yaptı. Bu çalışma, 28 Şubat’tan itibaren Orta Doğu’daki 15 ABD askeri tesisinin hedef alındığını ve saldırıların etkisinin ABD’nin daha önce açıkladığından çok daha geniş olduğunu ortaya koydu.

ABD üslerinde büyük hasar! Uydu görüntüleri yıkımın ‘gerçek’ boyutunu gözler önüne serdi

EN BÜYÜK HASAR BAHREYN VE KUVEYT'TE

Analize göre saldırılarda hangarlar, kışlalar, yakıt depoları, radar ve iletişim merkezleri ile Patriot ve THAAD gibi kritik hava savunma sistemleri hedef alındı. En yoğun yıkımın Bahreyn’deki ABD 5. Filo karargâhı ve Kuveyt’teki Camp Arifjan, Camp Buehring ve Ali el-Salem üslerinde olduğu bildirildi.

Hasarın yarısından fazlasının bu bölgelerde toplandığı, bazı tesislerde birden fazla yapının tamamen kullanılamaz hale geldiği belirtildi. Bahreyn ve Kuveyt’in, saldırılara dolaylı olarak zemin hazırladığı iddia edilen operasyon izinleri nedeniyle daha ağır etkilendiği ifade edildi.

SALDIRILAR NOKTA ATIŞI GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Uzman değerlendirmelerine göre İran saldırıları rastgele değil, nokta atışı ve planlı bir şekilde gerçekleştirildi. Emekli Deniz Piyadesi Albayı Mark Cancian, saldırıların “rastgele kraterler bırakmayan, yüksek hassasiyetli vuruşlar” olduğunu belirtti.

Bunun yanında ABD’nin hava savunma kapasitesinin ciddi şekilde zorlandığı, THAAD önleyicilerinin yaklaşık %53’ünün, Patriot sistemlerinin ise %43’ünün kullanıldığı ifade edildi. Bu durum, uzun süreli çatışmalarda savunma stoklarının hızla tükenebileceğine işaret ediyor. Çatışma sürecinde ABD’nin bazı üslerde personeli geri çektiği, bazı noktaların ise tamamen boşaltıldığı belirtildi. Bu durumun, saldırıların etkisini azaltmak için alınan bir önlem olduğu değerlendirildi.

Ayrıca savaş boyunca 7 ABD askerinin hayatını kaybettiği, 400’den fazla askerin yaralandığı ve bazı yaralanmaların ciddi seviyede olduğu açıklandı. Yaralıların çoğu kısa sürede görevine dönerken, en az 12 askerin durumu ağır olarak bildirildi.

ABD TALİMAT VERDİ, UYDU GÖRÜNTÜLERİ SINIRLANDIRILDI

Amerikan uydu firmaları Vantor ve Planet'in Amerikan Yönetimi'nin talimatıyla savaşın başlamasından iki hafta sonra bölgeden uydu fotoğrafları servis etmeyi sınırladığı veya geciktirdiği belirtildi. Washington Post bu durumun İran'ın misilleme saldırılarının boyutunun anlaşılmasını güçleştirdiğini yazdı.

"BEKLENENDEN GÜÇLÜ ÇIKTI"

Uzmanlara göre ABD üslerinde görülen bu kadar geniş çaplı hasarın arkasında birkaç temel etken bulunuyor. En kritik nedenin, İran ordusunun beklenenden çok daha dirençli ve operasyonel olarak güçlü çıkması olduğu belirtiliyor. Gazeteye konuşan bir uzman, ABD’nin “ciddi bir hasar oluşturmadan İran’ın füze ve insansız hava aracı kapasitesinin hızla etkisiz hale getirilebileceği” varsayımının yanlış olduğuna dikkat çekti. Ayrıca ABD ordusunun modern drone savaşına ve düşük maliyetli ama yüksek isabetli insansız hava araçlarına karşı yeterince hazırlıklı olmadığı da ortaya konuldu.

