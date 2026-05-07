Aziz Yıldırım adaylık kararının perde arkasını Türkiye Gazetesi'ne anlattı. F.Bahçe’nin 7 Haziran’daki olağanüstü kongresinde aday olduğunu duyuran Aziz Yıldırım, “Kızımın hedef alınması beni çok üzdü. Bu bilinçli bir eylemdi. O gün ‘tamam’ diyerek adaylık kararını aldım” diye konuştu. Sürpriz şekilde aday olmayacağını açıklayan Mehmet Ali Aydınlar ile görüştüğüne dair söylentilere de cevap Yıldırım, "Bu tamamen asılsız" dedi.

TAHİR KUM - Fenerbahçe’nin efsanevi başkanı Aziz Yıldırım, 6-7 Haziran’da gerçekleştirilecek olağanüstü kongre öncesinde başkan adaylığını resmen duyurdu. Adaylık açıklamasının ardından yazarımız Tahir Kum’a özel açıklamalarda bulunan Yıldırım, bu kararı almasındaki en büyük etkenin kızı Yaz Yıldırım olduğunu belirtti. Yıldırım, Fenerbahçe’nin mevcut durumundan duyduğu rahatsızlığı ve adaylık sürecini tetikleyen olayı şu sözlerle ifade etti: Fenerbahçe’nin durumunu arkadaşlarla sürekli oturup konuşuyorduk. Adaylığı da düşünüyordum…

Aziz Yıldırım

BİLİNÇLİ BİR EYLEMDİ

Gelinen nokta hiç iç açıcı değil. Bu da beni ve arkadaşlarımı çok üzüyordu. Bu süreç devam ederken, bundan bir süre önce bazı çevreler tarafından kızım hedef alındı. O gün ben düşünmeyi, konuşmayı sonlandırdım. Ben bu işin mesajını aldım. Bu, bana karşı yapılan ‘bilinçli bir eylem’di. Benim hedef alınmam normal ama kızımın hedef alınması beni çok üzdü. ‘Tamam, bu iş burada bitti’ dedim; arkadaşlara artık aday olduğumu söyleyerek çalışmaya başladım.”

Aziz Yıldırım'dan Mehmet Ali Aydınlar açıklaması: 'Görüşme' iddiasına son noktayı koydu

OCU, BUCU DEĞİL F.BAHÇELİ

Başkanlık koltuğundan ziyade camiayı yeniden tek çatı altında toplamayı amaçladığının altını çizen Yıldırım, sözlerine şöyle devam etti: Benim hedefim başkanlık değil; öncelikli hedefim Fenerbahçe’de birleşmedir. Çok fazla parçalanmışlık ve bölünmüşlük oldu. Uzun yıllar sonra bu parçalanmayı ortadan kaldırmak istiyorum. Onun için herkesi birleşmeye, sağduyuya davet ediyorum. Herkesi ‘ocu, bucu’ değil, Fenerbahçeli olmaya davet ediyorum. Camianın bir ağabeyi olarak bunu ben yapabilirim.

Mehmet Ali Aydınlar - Aziz Yıldırım

AYDINLAR’LA GÖRÜŞMEDİM

Aziz Yıldırım, son dönemde adı kamuoyunda yer alan ve teknik direktör görüşmelerine bile başladığı iddia edilen ancak önceki gün sürpriz şekilde aday olmayacağını açıklayan Mehmet Ali Aydınlar ile görüştüğüne dair söylentilere de cevap verdi. Bu konulara net bir dille açıklık getiren Aziz Yıldırım, “Mehmet Ali Aydınlar’la son dönemde bir araya geldiğim ve görüştüğüm yönünde iddialar ortaya atıldı. Böyle bir şey söz konusu değil. Bu tamamen asılsız” dedi..

Haberle İlgili Daha Fazlası