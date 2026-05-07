Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan, "Dezenflasyon süreci dar gelirli vatandaşa maliyet yüklemek için değil, aksine alım gücünü koruyan tek kalıcı çözüm olduğu için uygulanıyor. Amacımız fiyat istikrarını sağlayarak refahın kalıcı olarak artırılmasıdır" ifadelerini kullandı.

BERAT TEMİZ - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, milletvekillerinin sorularını cevapladı. Yüksek enflasyon ortamında alım gücünü en hızlı kaybeden kesimin sabit veya düşük gelirli vatandaşlar olduğunu belirten Karahan “Dezenflasyon süreci dar gelirli vatandaşa maliyet yüklemek için değil, tam tersine, bu vatandaşımızın alım gücünü koruyan tek kalıcı çözüm olduğu için uygulanıyor. Fiyat istikrarı kalıcı refah artışının tek çözümüdür. Bu nedenle, temel amacımız, fiyat istikrarını sağlayarak dar gelirli vatandaşımızın refahının kalıcı olarak artırılması” dedi.

FAİZİ SABİT TUTUYORUZ

Faiz kararlarını alırken tek bir değişkene veya varsayımsal bir senaryoya dayanarak almadıklarını söyleyen Karahan “Burada para politikası kararlarını alırken tek bir veriye dayalı hareket etmiyoruz, enflasyon görünümü odaklı, toplantı bazlı ve ihtiyatlı bir yaklaşımla kararlarımızı alıyoruz” ifadelerini kullandı. Karahan, bir süredir enflasyon üzerinde savaşın oluşturduğu belirsizlik ortamınına da göz önünde bulundurup faizi sabit tutarak devam ettiklerini söyledi.

“CARRY TRADE, TL’YE GÜVENİ ARTIRIYOR

Carry trade konusuna da değinen Karahan “Uyguladığımız sıkı para politikası enflasyonu düşürmeyi amaçlıyor ama bu aynı zamanda hem yurt içi hem de yurt dışı yerleşiklerin Türk lirasına güvenini artırıyor” diye konuştu. Yabancı yatırımcıların carry trade pozisyonlarında artış yaşandığını söyleyen Karahan, bunun carry trade pozisyonlarıyla sınırlı olmadığını, tahvillere, hisse gibi daha uzun vadeli nitelendirilebilecek yatırım araçlarına da ilgi olduğunu gördüklerini belirtti.

732 TON ALTIN REZERVİMİZ VAR

Öte yandan Karahan, 24 Nisan itibariyle 732 ton altın rezervi bulunduğunu açıkladı “Altınlarımızın büyük kısmı yurt içinde, yüzde 75 civarında olduğunu söyleyebilirim, bir kısmı yurt dışında tutuluyor” diyen Karahan, yurt içinde tutulan altınların bankalarla yapılan işlemlerin yürütülmesi ve altın piyasalarının derinleştirilmesi amacıyla Borsa İstanbul’da tutulduğunu ifade etti.

