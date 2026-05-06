Altın piyasalarında dalgalı seyir sürerken, finans çevrelerinin yakından takip ettiği isimlerden İslam Memiş, TGRT Haber ekranlarında dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu. Hem yatırımcıya hem de düğün hazırlığı yapanlara seslenen Memiş, yılın geri kalanına ilişkin önemli seviyeleri paylaştı.

SAHTE ALTIN UYARISI: “UCUZ DİYE ALMAYIN” Memiş, son dönemde artan sahte ve düşük ayarlı altınla ilgili de uyarılarda bulundu. Özellikle internet üzerinden yapılan alışverişlerde riskin büyüdüğünü belirten Memiş, “Ucuz altın diye bir şey yok. Vatandaşlar birebir görmeden, güvenilir yerlerden alışveriş yapmalı” dedi. Modern teknolojilerle üretilen taklit ürünlerin ayırt edilmesinin zorlaştığını ifade eden Memiş, fiziki kuyumculardan alışverişin daha güvenli olduğunun altını çizdi.

“PİYASADA İSTİKRAR YOK, DALGALANMA SÜRECEK” Asıl gündemin piyasalardaki oynaklık olduğunu vurgulayan Memiş, altın fiyatlarında yıl sonuna kadar net bir trend yerine sert dalgalanmaların devam edeceğini söyledi. Ons altında yükseliş eğiliminin sürdüğünü belirten Memiş, “Bir gün yükseliş, bir gün düşüş göreceğimiz bir süreçteyiz. Bu dalgalı yapı yıl sonuna kadar devam edebilir” uyarısında bulundu. Enerji fiyatlarındaki artışın zaman zaman altını baskıladığını belirten uzman isim, bu durumun geçici olduğunu ve ana trendin yukarı yönlü kaldığını dile getirdi.

YIL SONU İÇİN DİKKAT ÇEKEN RAKAMLAR Altın fiyatlarına ilişkin beklentilerini de paylaşan Memiş, ons altın tarafında hedefin yukarı yönlü olduğunu vurguladı. Mevcut koşullar altında ons altın için 5.880 – 6.000 dolar aralığının gündemde olduğunu ifade eden Memiş, gram altın tarafında ise yaz aylarına işaret etti. Düğün sezonuna dikkat çeken Memiş, “Temmuz-Ağustos döneminde gram altında 8 bin lira seviyesinin üzeri sürpriz olmaz. Yıl sonuna kadar yükseliş beklentimiz devam ediyor” dedi.

“ALTIN YILLIK GETİRİSİNİ ERKEN VERDİ” Altının 2026 yılına hızlı başladığını hatırlatan Memiş, yatırımcıların bu noktada beklentilerini doğru yönetmesi gerektiğini söyledi. Yılın ilk ayında güçlü bir getiri sağlandığını belirten Memiş, “Gram altın yılın başında 6.150 lira seviyesindeydi, kısa sürede 8 bin lira seviyesine yaklaştı. Yani yıllık getiriyi çok erken verdi. Bu yüzden her ay aynı yükselişi beklemek gerçekçi değil” değerlendirmesinde bulundu.

“GERİ ÇEKİLMELER FIRSAT OLABİLİR” Mart ve nisan aylarında yaşanan düşüşlerin önemli bir fırsat sunduğunu ifade eden Memiş, özellikle altın borcu olanlar ve düğün hazırlığı yapanların bu gerilemeleri iyi değerlendirmeleri gerektiğini söyledi. Kısa vadeli düşüşlerin kalıcı bir trend anlamına gelmediğini vurgulayan Memiş, yatırımcıların panikle değil, uzun vadeli perspektifle hareket etmesi gerektiğini belirtti.

YATIRIMCIYA NET MESAJ Piyasadaki dalgalanmaların devam edeceğini yineleyen Memiş, yatırımcılara “ana hikayeye odaklanın” çağrısında bulundu. Küresel belirsizlikler, enflasyon ve jeopolitik gelişmelerin altını desteklemeye devam ettiğini belirten Memiş, “Altın uzun vadede güvenli liman olma özelliğini koruyor. Ancak kısa vadeli sert hareketlere karşı temkinli olmakta fayda var” diyerek sözlerini tamamladı.

