2026 Anneler Günü için geri sayım başladı. Mayıs ayının gelmesiyle birlikte milyonlarca kişi Anneler Günü’nün hangi tarihe ve güne denk geldiğini araştırırken, hediye ve kutlama hazırlıkları da hız kazandı. Özellikle Anneler Günü mesajları ve hediye önerileri araştırılıyor.

Her yıl Mayıs ayında kutlanan Anneler Günü, 2026 yılında da ailelerin en özel günlerinden biri olmaya hazırlanıyor. Annelerine sürpriz yapmak isteyenler, “Anneler Günü bu pazar mı, ne zaman” sorularına cevap ararken, çiçekçilerden hediyelik eşya sektörüne kadar birçok alanda hareketlilik yaşanıyor.

ANNELER GÜNÜ BU PAZAR MI, NE ZAMAN?

Anneler Günü, dünya genelinde olduğu gibi Türkiye’de de her yıl Mayıs ayının ikinci pazar günü kutlanıyor. Kısa bir süre kala özel gün planlamaları hızlanmaya başladı. Mayıs ayının başlamasıyla birlikte çiçekçilerden mağazalara kadar birçok sektörde hareketlilik yaşanırken, vatandaşlar da anneleri için hediye ve kutlama planları yapılıyor.

2026 ANNELER GÜNÜ TARİHİ

2026 Anneler Günü, 10 Mayıs Pazar günü kutlanacak. Özel gün öncesinde alışveriş kampanyaları ve etkinlikler de hız kazanmaya başladı. Restoran rezervasyonları, çiçek siparişleri ve online alışverişlerde Anneler Günü yoğunluğunun önümüzdeki günlerde artması bekleniyor.

ANNELER GÜNÜ MESAJLARI

Anneler Günün kutlu olsun canım annem, iyi ki varsın.

Sevginle hayatımı güzelleştiren biricik annem, Anneler Günün kutlu olsun.

Dünyanın en güzel annesine sevgilerle… Anneler Günün kutlu olsun.

Her zaman yanımda olduğun için teşekkür ederim anne, Anneler Günün kutlu olsun.

İyi ki benim annemsin, Anneler Günün kutlu olsun.

Kalbi en güzel kadın… Anneler Günün kutlu olsun.

Hayatıma kattığın tüm güzellikler için teşekkür ederim anneciğim.

Senin sevgin en büyük gücüm oldu, Anneler Günün kutlu olsun.

Bir gün değil her gün çok kıymetlisin annem.

Emeklerin ve sevgin için minnettarım, Anneler Günün kutlu olsun.

ANNELER GÜNÜ HEDİYE ÖNERİLERİ

Anneler Günü yaklaşırken hediye arayışları da hız kazandı. Çiçekler, kişiye özel kupalar, takılar, bakım setleri, parfümler ve fotoğraf albümleri bu yıl en çok tercih edilen Anneler Günü hediyeleri arasında yer alıyor. Son dönemde özellikle manevi değeri yüksek, kişiselleştirilmiş hediyeler ile birlikte annelerle birlikte vakit geçirmeye yönelik sürpriz organizasyonlar da öne çıkıyor.

