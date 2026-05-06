Yıldırımhan kıtalar arası balistik füzesi gündemde. SAHA 2026 Uluslararası Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı’nda tanıtılan Yıldırımhan balistik füzesi, 6 bin kilometrelik menzili, hipersonik hız kapasitesi ve dikkat çeken teknik özellikleriyle savunma gündeminin en çok konuşulan projeleri arasında yer aldı.

YILDIRIMHAN KITALAR ARASI BALİSTİK FÜZESİ ÖZELLİKLERİ NELER?

Yıldırımhan balistik füzesinin yaklaşık 6 bin kilometre menzile sahip olduğu açıklandı. Hipersonik özellik taşıyan sistemin Mach 9 ile Mach 25 arasında hızlara ulaşabildiği belirtildi.

Füzenin sıvı nitrojen tetroksit yakıt kullandığı ve dört roket motoruyla çalıştığı açıklandı. Taşıdığı 3 bin kilogram patlayıcı taşıma kapasitesine sahip olan sistem, benzerlerinden ayrışıyor.

Yıldırımhan’ın tasarımı da dikkat çekti. Füzenin beyaz gövdesi üzerine altın renkli yazıyla “Yıldırımhan” adı işlendi. Gövde kısmında Yıldırım Bayezid’in tuğrasına, burun kısmına yakın bölümde ise Mustafa Kemal Atatürk’ün imzasına yer verildi.

SAHA 2026’da sergilenen sistem, fuarın en çok ilgi gören savunma projelerinden biri oldu. Savunma sanayi temsilcileri, hipersonik füze teknolojilerinin modern askeri sistemlerde önemli bir yere sahip olduğunu belirtiyor.

YILDIRIMHAN BALİSTİK FÜZE KİM YAPTI?

Yıldırımhan balistik füze sistemi, Milli Savunma Bakanlığı Ar-Ge Merkezi tarafından geliştirildi. Sistem, İstanbul’da düzenlenen SAHA 2026 Uluslararası Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı’nda ilk kez kamuoyuna tanıtıldı.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler de fuarda yaptığı açıklamada, "Ülkemizin ilk sıvı roket yakıtlı, hipersonik hızda seyir yapabilen, şu ana kadar yaptığımız en uzun menzilli YILDIRIMHAN füzemiz var. Bunları büyük bir gururla sizlere sergileyeceğiz." ifadelerini kullandı.

YILDIRIMHAN FÜZESİNİN MENZİLİ NE KADAR?

Yıldırımhan balistik füzesinin yaklaşık 6 bin kilometre menzile sahip olduğu açıklandı. Bu özelliğiyle sistem, kıtalar arası balistik füze kategorisinde değerlendiriliyor.

