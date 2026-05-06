Kahramanmaraş’taki okul saldırısında ölen Bayram’ın babası yürek sızlattı: Sanki hissetmiş gibi üç dört kere öperdi
Kahramanmaraş’taki okul saldırısında hayatını kaybeden 11 yaşındaki Bayram Nabi Şişik'in babası yürekleri dağladı. Acılı baba, oğlunun son günlerde ailesine daha düşkün olduğunu belirterek “Sanki bir yere gidecekmiş gibi hazırlık yapmış, sanki hissetmiş gibi. Son zamanlarda akşamları üç dört kere gelip bizi öper uyurdu. Bazen gelip tekrar tekrar sarılırdı, vedalaşır gibi davranırdı” dedi.
Kahramanmaraş'ta Ayser Çalık Ortaokulu'nda meydana gelen silahlı saldırıda hayatını kaybeden 9 öğrenciden biri olan 11 yaşındaki Bayram Nabi Şişik'in babası İsmail Şişik’in sözleri yürekleri dağladı.
"SANKİ HİSSETMİŞ"
Oğlunun davranışlarının değiştiğini, kendilerine daha düşkün olduğunu belirten acılı baba “Eşyalarını düzenlemiş, bazılarını bantlayıp kutulamıştı. Sanki bir yere gidecekmiş gibi hazırlık yapmış, hissetmiş gibi” dedi.
Oğullarının mezarını ziyaret eden Şişik ailesi, gözyaşlarına hakim olamadı. Bayram Nabi'nin babası İsmail Şişik, oğlunun son gün bir yere gidecekmiş gibi odasındaki eşyaları toparlayıp kutuladığını söyledi.
“ÜÇ DÖRT KERE BİZİ ÖPER UYURDU”
Baba Şişik “Evladımız son zamanlarda farklı davranıyordu. Daha düşkün olmuştu. Eşyalarını düzenlemiş, bazılarını bantlayıp kutulamıştı. Sanki bir yere gidecekmiş gibi hazırlık yapmış. Kendisi de biliyordu bence çünkü daha da düşkünleşmişti bize. O zaman anlayamadık ama şimdi bakınca sanki gideceğini hissetmiş gibi geliyor. Bazen gelip tekrar tekrar sarılırdı, vedalaşır gibi davranırdı. Son zamanlarda akşamları üç dört kere gelip bizi öper uyurdu. Bu durum şimdi aklımıza geldikçe yüreğimizi daha da yakıyor” dedi.
“HERKES ÜZERİNE DÜŞENİ YAPMALI”
Yaşanan olaydan herkesin ders çıkarması gerektiğini ifade eden acılı baba "Aile çok önemli. Çocukların takibi, eğitimi ve ahlaki gelişimi ihmal edilmemeli. Toplum olarak değerlerimize sahip çıkmazsak bu acılar tekrar yaşanır. Bu yüzden herkes üzerine düşeni yapmalı, gerekli tedbirler alınmalı" diyerek uyardı.
“BU ACI UNUTULMAMALI”
"Ülkemiz için bu olay bir dönüm noktası olmalı. Eğitim sistemi, aile yapısı, dijital platformlar baştan sona gözden geçirilmeli. Siyasilerimize, öğretmenlerimize ve ailelere büyük sorumluluk düşüyor” diye konuşan baba Şişik, “Bu acı unutulmamalı” vurgusu yaptı.