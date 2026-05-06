Katılım bankası ve faizsiz bankacılık sistemlerinde yaygın olarak kullanılan leasing modeli, işletmelerin yatırım ihtiyaçlarını karşılamada öne çıkan finansman yöntemleri arasında yer alıyor. Özellikle Türkiye'de helal yatırım araçları ve islami yatırım fonu alanında araştırma yapan yatırımcılar, leasing (finansal kiralama) sistemiyle hangi varlıkların edinilebildiğini merak ediyor.

Leasing yani finansal kiralama sistemi; iş makinelerinden ticari gayrimenkullere, tarım ekipmanlarından teknoloji ürünlerine kadar birçok yatırım malının uzun vadeli ödeme planlarıyla kullanılmasına imkan sağlıyor. Son dönemde katılım bankası uygulamalarında daha sık tercih edilen sistem, firmalara nakit akışını koruyarak yatırım yapma fırsatı sunarken faizsiz bankacılık modeli içerisinde önemli bir alternatif olarak değerlendiriliyor.

LEASİNG (FİNANSAL KİRALAMA) İLE HANGİ VARLIKLAR ELDE EDİLİR?

Leasing yöntemiyle amortismana tabi pek çok taşınır ve taşınmaz yatırım malı finanse edilebiliyor. İş ve inşaat makineleri, endüstriyel üretim ekipmanları, tekstil makineleri, tarım araçları ve sağlık sektörü cihazları leasing kapsamında en sık tercih edilen varlıklar arasında yer alıyor. Bunun yanı sıra ticari amaçlı gayrimenkuller, bilgi işlem sistemleri ve enerji verimliliği ekipmanları da finansal kiralama yöntemiyle edinilebiliyor.

Son yıllarda yenilenebilir enerji yatırımlarının artmasıyla birlikte güneş enerjisi sistemleri ve enerji üretim ekipmanlarında da leasing kullanımının yaygınlaştığı görülüyor. Özellikle faizsiz bankacılık sistemi içerisinde değerlendirilen katılım finans modelleri, yatırım yapmak isteyen işletmelere alternatif çözümler sunuyor.

FİNANSAL KİRALAMA NEDİR?

Finansal kiralama ya da leasing, bir yatırım malının mülkiyetinin kiralama şirketinde kalırken kullanım hakkının belirli süreyle kiracıya verilmesi esasına dayanıyor. Sözleşme süresi boyunca kira ödemeleri yapılırken, sözleşme sonunda ilgili varlığın mülkiyeti kiracıya devredilebiliyor. Böylece işletmeler büyük sermaye yükü altına girmeden ihtiyaç duydukları ekipman veya yatırımları kullanabiliyor.

