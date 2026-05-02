Leasing türleri nelerdir?
Katılım bankacılığı, faizsiz finans ve yatırım odaklı çözümlere ilginin arttığı dönemde leasing yani finansal kiralama, işletmeler için uzun vadeli ve planlı yatırım modelleri arasında öne çıkıyor. Özellikle makine, ekipman ve ticari gayrimenkul yatırımlarında kullanılan leasing sistemi, farklı türleriyle şirketlere esnek finansman imkanı sunuyor.
- Leasing sistemi, Standart Finansal Kiralama ve Sat Geri Kirala olmak üzere iki ana model üzerinden uygulanıyor.
- Standart Finansal Kiralama modelinde kiracı, sabit kıymeti ve tedarikçiyi kendisi belirler; kiralayan kurum ürünü satın alıp kiracıya belirli bir süre kullanım hakkı verir.
- Sat Geri Kirala modelinde ise kiracıya ait mevcut bir sabit kıymet önce kiralayan tarafından satın alınır, ardından tekrar kiracıya finansal kiralama kapsamında geri kiralanır.
- Amortismana tabi tüm sabit kıymetler leasing yöntemiyle finanse edilebilir.
- Leasing kapsamında değerlendirilebilecek başlıca varlık grupları arasında iş ve inşaat makineleri, endüstriyel makine ve ekipmanlar, ticari gayrimenkul ve bilgi teknolojileri altyapısı yer alıyor.
Artan yatırım maliyetleri ve işletmelerin büyüme ihtiyaçları, alternatif finansman yöntemlerine olan ilgiyi artırıyor. Bu noktada leasing, yani finansal kiralama modeli; makine, ekipman, gayrimenkul ve çeşitli sabit kıymet yatırımlarında önemli bir çözüm olarak değerlendiriliyor.
LEASİNG TÜRLERİ NELERDİR?
Leasing sistemi temelde iki ana model Standart Finansal Kiralama ve Sat Geri Kirala yöntemi üzerinden uygulanıyor. Her iki model de işletmelerin yatırım ihtiyaçlarına çözüm sunarken, kullanım amaçları bakımından farklılık taşıyor.
Standart Finansal Kiralama modelinde kiracı (yatırımcı), kullanmak istediği sabit kıymeti ve tedarikçiyi kendisi belirler. Kiralayan kurum, seçilen ürünü doğrudan satıcıdan satın alır ve kiracıya belirli bir süre için kullanım hakkı verir. Sözleşme süresi sona erdiğinde ise varlık genellikle sembolik bir bedel karşılığında kiracıya devredilir.
Sat Geri Kirala modelinde ise kiracıya ait olan mevcut bir sabit kıymet, önce kiralayan tarafından satın alınır. Ardından aynı varlık, tekrar kiracıya finansal kiralama kapsamında geri kiralanır. Tüm kira ödemeleri tamamlandığında, varlık yeniden kiracının mülkiyetine geçer.
HANGİ TÜR MALLAR İÇİN LEASİNG YAPILABİLİR?
Genel olarak, amortismana tabi olan tüm sabit kıymetler leasing yöntemiyle finanse edilebilir. Yatırım ihtiyacına ve sektörün gerekliliklerine bağlı olarak leasing kapsamında değerlendirilebilecek başlıca varlık grupları şunlardır:
- İş ve inşaat makineleri
- Endüstriyel makine ve ekipmanlar
- Tekstil makineleri
- Metal işleme ve şekillendirme makineleri
- Yenilenebilir enerji sistemleri ve enerji verimliliği sağlayan ekipmanlar
- Ticari amaçlı gayrimenkul
- Tarım makineleri
- Plastik işleme makineleri
- Sağlık sektörü ekipmanları
- Matbaacılık ve kağıt işleme makineleri
- Bilgi teknolojileri altyapısı ve ofis sistemleri
- Elektronik ve optik cihazlar
- Turizm ekipmanları