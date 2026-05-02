Beşiktaş, Erkekler Süper Lig play-off etabının 8. haftasında Spor Toto'yu 33-27 mağlup ederek 19. şampiyonluğunu elde etti.

Hentbol Ardventure Erkekler Süper Lig play-off etabının 8. haftasında Beşiktaş, sahasında Spor Toto'yu 33-27 yenerek bitime 2 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti.

Süleyman Seba Spor Salonu'nda oynanan mücadelenin ilk yarısı, siyah-beyazlı ekibin 17-15 üstünlüğüyle sonuçlandı.

İkinci devrede ise rahat oynayan Beşiktaş, maçı 33-27 kazanarak play-off etabının bitimine 2 hafta kala şampiyonluğu garantiledi.

Siyah-beyazlılar, bu sonuçla Ardventure Erkekler Süper Lig'deki 19. şampiyonluğunu elde etti.

Kupa töreni, 31 Mayıs Pazar günü saat 17.00'de Süleyman Seba Spor Salonu'nda oynanacak Nilüfer Belediyespor karşılaşmasının ardından yapılacak.

Beşiktaş Hentbol Takımı

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, BEŞİKTAŞ'I TEBRİK ETTİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hentbol Ardventure Erkekler Süper Lig'de şampiyon olan Beşiktaş'ı kutladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, "Hentbol Ardventure Erkekler Süper Lig Şampiyonu Beşiktaş Hentbol Takımı'nı ve taraftarıyla birlikte tüm Beşiktaş camiasını en kalbi duygularımla tebrik ediyorum." ifadesini kullandı.

